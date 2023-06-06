МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти и газа на проекте "Сахалин-1", где почти год назад практически полностью останавливалась работа из-за объявленного американским оператором ExxonMobil форс-мажора, вернулась к уровню до начала спецоперации России на Украине, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе отчета о деятельности регионального правительства за 2022 год перед областной думой. Япония вновь назвала проекты на Сахалине важными для энергобезопасности

"Добыча нефти и газа по проекту "Сахалин-1" вышла на уровень до начала специальной военной операции. Об этом мы узнали буквально только что. Для нас это очень важно, позволяет увеличивать бюджет", — цитирует Лимаренко официальный сайт правительства Сахалинской области.

Лимаренко также отметил, что в регионе продолжается реализация ключевых проектов. Работа по освоению Южно-Киринского месторождения в рамках "Сахалина-3" идет по плану, запуск ожидается в 2025 году. Строится нефтегазовый парк, он должен быть открыт в 2024 году, уже зарегистрировано 12 резидентов.

"В проекты энергетического комплекса мы приглашаем компании из Китая и Индии. Это хороший шанс для них занять нишу, которую освободили американские и европейские компании на рынке нефтегазовых сервисов", — добавил Лимаренко. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

Прежний оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil) в марте прошлого года заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа была фактически остановлена. Президент России Владимир Путин в начале октября 2022 года распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин-1", к которому перешли бы права и обязанности Exxon Neftegaz Limited.

Управляет новым оператором структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф". В феврале этого года "Роснефть" подтвердила возобновление добычи. В конце мая глава российской компании Игорь Сечин заявил, что в первом квартале суточная добыча на "Сахалине-1" выросла в 1,8 раза, хотя простой негативно сказался на технических условиях разработки месторождений.