ВЕНА, 6 июл — ПРАЙМ. Западные санкции против России не повлияли на сотрудничество Москвы и Багдада в сфере энергетики, Ирак планирует в том числе расширять совместные проекты с концерном "Лукойл", заявил РИА новости министр нефти Ирака Хайян Абд аль-Гани. Ирак пригласил международные компании осваивать месторождения нефти и газа

"Санкции против России совершенно не повлияли на сотрудничество двух стран в сфере энергетики. Напротив, компания "Лукойл" — крупный концерн, который добился очевидных конкретных успехов на месторождении "Западная Курна-2", производя порядка 410 тысяч баррелей нефти в сутки", — заявил министр на полях международного семинара ОПЕК, отвечая на вопрос о влиянии санкций на взаимодействие двух стран в сфере энергетики.

"Мы ведем с этой компанией переговоры о начале инвестирования в газовое месторождение на "Западной Курне-2". Наложенные на Россию экономические санкции на отношения с "Лукойлом" не повлияли", — подчеркнул глава ведомства.