МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент китайской компании Sinopec Юй Баоцай обсудили в Астане вопросы реализации новых проектов в нефтегазовой сфере, сообщила пресс-служба казахстанского правительства. Токаев поручил привлечь три зарубежных банка в Казахстан

Указывается, что "Sinopec заинтересована в участии в новых нефтегазовых проектах в Казахстане".

Смаилов отметил, что при непосредственном участии Sinopec в республике завершен ряд значимых проектов, в том числе модернизация Атырауского НПЗ. Он также напомнил, что в недавнем послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать прочный промышленный каркас страны. В частности, поставлена задача по ускоренному развитию нефтегазохимических производств.

"В этой связи "якорный" проект "Полиэтилен" является важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли, а его реализация окажет мультипликативный эффект на экономику страны. Учитывая, что Sinopec является одним из мировых лидеров в области нефтегазохимии, вопрос вхождения компании в проект в качестве равноправного партнера имеет стратегическое значение", — сказал Смаилов.

Вместе с тем было отмечено, что Sinopec рассматривает возможность участия в других перспективных проектах в республике. Глава компании подчеркнул, что "сотрудничество Казахстана и Китая в сфере энергетики развивается высокими темпами".