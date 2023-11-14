МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. После ухода из России иностранных брендов моторных масел российские автовладельцы стали больше доверять отечественным брендам, особенно принадлежащим нефтяным компаниям, моторные, трансмиссионные и гидравлические масла под знаком "Сделано в России" занимают свыше 80% на внутреннем рынке, рассказал генеральный директор компании "Газпромнефть – смазочные материалы" Анатолий Скоромец. Президент Молдавии прокомментировала долг страны перед "Газпромом"

За последние полтора года существенно изменилась структура предложения на этом рынке – после ухода зарубежных игроков из России их нишу заняли российские производители и компании из ОАЭ, Турции и других стран, отметил он в интервью корпоративному изданию "Газпрома".

"Фактически покупатель не почувствовал дефицита в ассортименте, но столкнулся с проблемой выбора, так как многие новые бренды ему пока не известны. Кроме того, сохранился риск приобрести контрафактную продукцию – на рынке присутствуют масла сомнительного качества, замаскированные под известные товарные знаки. В этих условиях мы видим изменение предпочтений клиентов – всё больше автолюбителей и транспортных компаний делают выбор в пользу российских масел, причем в первую очередь под брендами именно нефтяных компаний", — рассказал Скоромец.

В итоге, по словам менеджера, фасованные моторные, трансмиссионные и гидравлические масла под знаком "Сделано в России" занимают свыше 80% на внутреннем рынке.

"Объяснение тут простое: это доверие потребителей к качеству продукции крупных производителей, которые полностью контролируют производственный процесс, используют собственное сырье, а не полагаются на внешних подрядчиков или поставщиков", — пояснил он.

Что же касается крупных зарубежных производителей, чья продукция преобладала на рынке РФ, то на сегодняшний день их доля в розничных продажах снизилась вдвое, а спрос стабилен и даже демонстрирует рост, при этом емкость рынка масел в целом составляет порядка 1,6 миллиона тонн в год, уточнил Скоромец.