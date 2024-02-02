МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Exxon Mobil сегодня отчиталась о более высокой, чем ожидалось, прибыли за 2023 год в размере 36 млрд долларов. Компания получила поддержку от благоприятных показателей бизнеса торговли топливом и увеличения добычи нефти и газа.

При этом Exxon отразила затраты в размере 2,5 млрд долларов на обесценение собственности в Калифорнии, которую она пытается продать уже больше года. Без учета этих допзатрат годовая прибыль сократилась на 35% до 38,57 млрд долларов.

Чистая прибыль Exxon в 4-м квартале 2023 года упала до 7,63 млрд долларов, или 1,91 доллара на акцию, с 12,75 млрд долларов, или 3,09 доллара на акцию, годом ранее. Без учета разовых статей скорректированная прибыль понизилась до 9,96 млрд долларов, или 2,48 доллара на акцию, с 14,04 млрд долларов, или 3,40 доллара на акцию, годом ранее.

Аналитики ожидали скорректированную прибыль на акцию в размере 2,20 доллара.

Общая выручка сократилась на 11,6% до 84,34 млрд долларов и оказалась ниже консенсус-прогноза FactSet на уровне 90,03 млрд долларов.

Свободный денежный поток упал на 35% до 7,97 млрд долларов, но превысил консенсус-прогноз на уровне 7,77 млрд долларов.

Как сообщила финансовый директор Кэтрин Микеллс, результаты получили поддержку от роста торговой прибыли в топливном бизнесе и увеличения добычи нефти и газа в США и Гайане.

В связи с проектами в Гайане и Пермском бассейне США компания в 4-м квартале увеличила капрасходы на 4%. За весь 2023 год капрасходы составили 26,32 млрд долларов.

Exxon выплатила акционерам в виде выкупов акций и дивидендов в прошлом году 32 млрд долларов против 29,8 млрд долларов годом ранее.

В этом году компания планирует потратить на капрасходы 23-25 млрд долларов.

Акции Exxon на премаркете подорожали на 0,8%.