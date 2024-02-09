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Миллиардеры нажали на Байдена: Европа перейдет на российский СПГ
Энергетика
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Пару недель назад президент США Джо Байден дал старт приостановке одобрения новых контрактов на экспорт американского СПГ по причине влияния на природу. К такому решению его... ПРАЙМ, 09.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пару недель назад президент США Джо Байден дал старт приостановке одобрения новых контрактов на экспорт американского СПГ по причине влияния на природу. К такому решению его подтолкнули лоббисты-экологи, спонсируемые миллиардерами, выяснил WSJ.
Лоббистская кампания длилась порядка четырёх лет на деньги семьи Рокфеллеров и других миллиардеров, в том числе, Майкла Блумберга, пишет издание со ссылкой на свои источники. Цель — сформировать общественное мнение против проектов по развитию добычи и переработки ископаемого топлива. Активисты требовали от Белого дома и федеральных чиновников обратить внимание на экологию.
"Они привлекли наше внимание", — признал неназванный высокопоставленный представитель администрации Байдена.
Другие сотрудники, отметив, что активисты повлияли на решение по экспорту СПГ, но лишь опосредованно. В целом Белый дом принял во внимание совокупность факторов, среди которых и новые сведения о выбросах на СПГ-объектах, и необходимость оценить, как такие поставки влияют на экономику и безопасность США.
Решение Байдена стало предметом резкой критики со стороны республиканцев. Так, сенатор Тед Круз назвал его "субсидией Путину" и заявил, что теперь Европе придется покупать СПГ не у США, а у России.