МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пару недель назад президент США Джо Байден дал старт приостановке одобрения новых контрактов на экспорт американского СПГ по причине влияния на природу. К такому решению его подтолкнули лоббисты-экологи, спонсируемые миллиардерами, выяснил WSJ. Названа выгода России от решения Байдена по экспорту СПГ

Лоббистская кампания длилась порядка четырёх лет на деньги семьи Рокфеллеров и других миллиардеров, в том числе, Майкла Блумберга, пишет издание со ссылкой на свои источники. Цель — сформировать общественное мнение против проектов по развитию добычи и переработки ископаемого топлива. Активисты требовали от Белого дома и федеральных чиновников обратить внимание на экологию.

"Они привлекли наше внимание", — признал неназванный высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Другие сотрудники, отметив, что активисты повлияли на решение по экспорту СПГ, но лишь опосредованно. В целом Белый дом принял во внимание совокупность факторов, среди которых и новые сведения о выбросах на СПГ-объектах, и необходимость оценить, как такие поставки влияют на экономику и безопасность США.

Решение Байдена стало предметом резкой критики со стороны республиканцев. Так, сенатор Тед Круз назвал его "субсидией Путину" и заявил, что теперь Европе придется покупать СПГ не у США, а у России.