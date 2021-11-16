МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Начиная с 2003 года европейская валюта торгуется дороже американской. И хотя сейчас курс евро опустился до 1,5-годового минимума, достигнув 1,146 доллара, в скором времени ожидать, что на доллар можно будет купить больше одного евро — не стоит, рассказывает агентству "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.

"Причиной давления на европейскую валюту стало усиливающееся ожидание рынка более активных шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и, следовательно, росту доходности на долларовые активы. Пока американский регулятор только сократил объем выкупа активов со 120 до 105 миллиардов долларов в ноябре, а в декабре планирует уменьшить лимит еще на 15 миллиардов долларов", — говорит она.

ФРС долго оттягивала завершение сверхмягкой ДКП, но в свете последних данных по инфляции в США регулятор, вероятно, перейдет к более решительным мерам.

Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро Рост потребительских цен в США ускорился до 6,2% в октябре, став рекордным с августа 1990 года. Участники рынка считают, что регулятор будет вынужден перейти к повышению ставки по федеральным фондам уже в следующем году. "Это будет повышать доходность на процентные долларовые активы и выступать драйвером дальнейшего роста индекса доллара к корзине мировых валют, в том числе к евро", — поясняет специалист.

Таким образом, в ближайшие полгода-год можно ожидать сохранения тренда на ослабление европейской валюты к доллару. Но ожидать, что они достигнут паритета, пока преждевременно. С 2003 года европейская валюта стабильно оценивалась дороже американской, и чтобы ситуация поменялась, ситуация в еврозоне должна стать значительно хуже. Пока же инфляция в еврозоне существенно ниже американской (4,1% в октябре), долговая нагрузка экономики также меньше: в 2020 году уровень госдолга к ВВП еврозоны составил 101,7%, в США – 108%.

В целом, прогнозирует аналитик, для того, чтобы евро стал дешевле доллара, должна случиться комбинация следующих условий:

Инфляция в Европе продолжит ускоряться и динамика европейских макроэкономических индикаторов ухудшится. При этом ЕЦБ сохранит параметры сверхмягкой монетарной политики (ставки на рынке сохранятся на околонулевом и даже отрицательном уровне). Параллельно с этим ФРС США начнет активно поднимать ключевую ставку. Но в ближайшей перспективе реализации такого сценария Сафина не допускает.