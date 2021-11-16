МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Эксплуатация смартфона во время минусовых температур накладывает ряд существенных ограничений, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Прежде всего, это связано с самым уязвимой частью устройства – аккумулятором.

"Принцип работы аккумуляторной батареи основан на электрохимической реакции. При понижении окружающей температуры процессы в аккумуляторе сильно замедляются и смартфон быстрее разряжается. Решением данной проблемы может быть уменьшение потребляемой мощности за счет отключения неиспользуемых функций (например, геолокации или Bluetooth —передатчика)", — говорит специалист.

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При перепаде температур для смартфона опасно возникновение конденсата и повышенной влажности. "Поскольку речь идет об электронном устройстве, то такие внешние факторы могут быть для него критическими, вплоть до выхода из строя. Рекомендуется использовать специальные защитные силиконовые чехлы. За счет низкой теплопроводности силикон позволит минимизировать перепад температур между смартфоном и окружающей средой, а значит, и образование конденсата", — отмечает собеседник.

Еще одним важным элементом смартфона является корпус, вернее, материал, из которого он изготовлен, уточняет он. На сегодняшний день производство полимерных материалов, в том числе и пластика находится на высоком технологическом уровне, однако "в целях экономии производители могут использовать недорогой материал, что, как следствие, может привести к появлению элементов деформации на корпусе". Поскольку материал корпуса становится на морозе более твердым, то и внешние нагрузки для него могут быть более критичными.

По словам Кашкина, при возвращении в теплое помещение не стоит сразу производить зарядку смартфона, необходимо оставить его выключенным на полчаса и только после нагревания его до комнатной температуры производить подзарядку аккумулятора. Такой механизм действий убережет аккумулятор от резких перепадов температуры и повысит срок его службы.

Использование смартфона на морозе снижает продолжительность его эксплуатации. В связи с этим рекомендуется держать его во внутренних нагрудных карманах одежды — это самое защищенное от внешней температуры пространство. "Также следует использовать гарнитуру для разговора и "умные" часы для прочтения входящих сообщений. А взаимодействие непосредственно со смартфоном — свести к минимуму во время минусовых температурах при нахождении на улице", — советует IT-специалист.