МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Вложения в валюту имеют смысл, хотя вряд ли помогут сберечь накопления в случае непредвиденных шоков на рынке, рассказывает старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка "Ренессанс Кредит" Виктор Касьянов.

По его словам, чтобы минимизировать риски падения евро, доллара или рубля на продолжительном горизонте времени, важно помнить о диверсификации и хранить деньги в трех валютах в равных пропорциях. Но если инвестор хочет отдать предпочтение одной валюте, в первую очередь, надо ориентироваться на цели вложения. Стоит копить в той же валюте, в которой собираетесь тратить, чтобы избежать лишних конвертаций и рисков валютной переоценки, советует финансист.

Кроме того, важно выбрать подходящий момент.

"В случае с валютой необходимо в первую очередь обращать внимание на внешние и макроэкономические факторы. Например, когда Центральный банк проводит мягкую монетарную политику, снижая ставки и увеличивая объем выкупа активов, следует ожидать ослабление курса национальной валюты. Если регулятор меняет курс и начинает "ястребиную" политику – валюта демонстрирует обратный тренд. То есть лучший момент для покупки – сигнал регулятора к ужесточению", — объясняет Касьянов.

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Он указывает, что помимо монетарной политики на курс валюты также влияет и новостной фон.

"Угроза санкций, политическая неопределенность, снижение мировых цен на экспортируемые товары – все это риски для инвестиций в национальную валюту страны, при этом неважно, речь идет об инвестициях в доллары, евро или рубли. Если при негативных внешних факторах инвестор видит основания для укрепления валюты в будущем, просадка – это отличный повод купить актив по сниженной цене", — отмечает финансист.

Купленную валюту можно разместить на вкладе, разделив накопления на суммы до 1,4 миллиона рублей и оформить вклады в разных банках, такие депозиты застрахованы государством и гарантированы к возврату. Можно прибрести ценные бумаги, что позволит инвестору не только сохранить сбережения, но и преумножить их. Например, инвестор может открыть брокерский счет и купить активы, которые принесут доход в виде купонов или дивидендов. Однако делать это стоит, принимая в расчет их рисковый статус, предупреждает Касьянов.