МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Вложения в валюту имеют смысл, хотя вряд ли помогут сберечь накопления в случае непредвиденных шоков на рынке, рассказывает старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка "Ренессанс Кредит" Виктор Касьянов.

По его словам, чтобы минимизировать риски падения евро, доллара или рубля на продолжительном горизонте времени, важно помнить о диверсификации и хранить деньги в трех валютах в равных пропорциях. Но если инвестор хочет отдать предпочтение одной валюте, в первую очередь, надо ориентироваться на цели вложения. Стоит копить в той же валюте, в которой собираетесь тратить, чтобы избежать лишних конвертаций и рисков валютной переоценки, советует финансист.

Кроме того, важно выбрать подходящий момент.

"В случае с валютой необходимо в первую очередь обращать внимание на внешние и макроэкономические факторы. Например, когда Центральный банк проводит мягкую монетарную политику, снижая ставки и увеличивая объем выкупа активов, следует ожидать ослабление курса национальной валюты. Если регулятор меняет курс и начинает "ястребиную" политику – валюта демонстрирует обратный тренд. То есть лучший момент для покупки – сигнал регулятора к ужесточению", — объясняет Касьянов.

" Рубль

Политклинч, долларовая инфляция, центробанки. Что ведет Россию к дефолту

Собеседник агентства считает, что сейчас складывается выгодная конъюнктура, чтобы купить доллары. Повышение ставки ЦБ и рост цен на сырье на фоне энергокризиса в Европе и Азии способствовали укреплению курса рубля к доллару. При этом у американской валюты есть перспективы роста — сейчас ФРС ограничивается сокращением объемов QE, но рано или поздно регулятор начнет повышать ставки вслед за остальными центральными банками, чтобы снизить уровень инфляции, что сделает доллар более привлекательным относительно валют конкурентов, прогнозирует специалист.

Он указывает, что помимо монетарной политики на курс валюты также влияет и новостной фон.

"Угроза санкций, политическая неопределенность, снижение мировых цен на экспортируемые товары – все это риски для инвестиций в национальную валюту страны, при этом неважно, речь идет об инвестициях в доллары, евро или рубли. Если при негативных внешних факторах инвестор видит основания для укрепления валюты в будущем, просадка – это отличный повод купить актив по сниженной цене", — отмечает финансист.

Купленную валюту можно разместить на вкладе, разделив накопления на суммы до 1,4 миллиона рублей и оформить вклады в разных банках, такие депозиты застрахованы государством и гарантированы к возврату. Можно прибрести ценные бумаги, что позволит инвестору не только сохранить сбережения, но и преумножить их. Например, инвестор может открыть брокерский счет и купить активы, которые принесут доход в виде купонов или дивидендов. Однако делать это стоит, принимая в расчет их рисковый статус, предупреждает Касьянов.  