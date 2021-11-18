Аналитик Григорян рассказал о возможной переоценке доллара как мировой резервной и торговой валюты
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Все больше стран, в том числе и Россия, говорят о намерении отказаться от использования доллара в своих резервах и расчетах с иностранными партнерами. Однако на протяжении многих лет экономика США сохраняет свою доминирующую позицию на мировой арене, а американский доллар — лидерство среди других мировых резервных валют за счет самого развитого финансового рынка, рассказал агентству "Прайм" аналитик направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Роберт Григорян.
"Дополнительным условием признания доллара как главной международной валюты является устойчивая инфляционная динамика в США, так как частные инвесторы, крупные суверенные фонды и центральные банки заинтересованы в накоплении активов такого рода. Кроме того, немаловажным фактором в такой оценке является и стабильная политическая ситуация внутри страны", — отметил он.
По мнению Григоряна, в среднесрочной перспективе ожидать существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не стоит. Но некоторые интересные изменения он все же прогнозирует.
"Как следствие, сейчас мы, например, наблюдаем совместный курс России и Китая по системному развитию двусторонней торговли в собственных валютах между странами", — подчеркнул аналитик.
Важно подчеркнуть, что российско-китайская торговля по итогам трех кварталов 2021 года уже фиксируется на уровне, превышающим 102 миллиарда доллара, а экспорт товаров из России составил порядка 55,13 миллиардов долларов.
Но на данном этапе для снижения роли доллара в международных расчетах должны произойти более значительные изменения. Например, долгосрочные негативные тенденции в американской экономике в виде сохранение проинфляционных рисков. Так, в октябре 2021 года инфляция в США ускорилась до 6,2% в годовом выражении, достигнув максимального значения с декабря 1990 года. По словам представителей ФРС США, такое ускорение инфляции является временным, но в то же время, такая динамика может сохраниться и на более длительный срок, чем ожидалось ранее.
Таким образом, некоторая переоценка доллара как мировой резервной и торговой валюты может произойти только в случае явных признаков потери контроля властей США над разгоняющейся инфляцией и усиления неопределенности в экономике. Это в дальнейшем сможет спровоцировать рост долговых обязательств до новых исторических максимумов, которые будут превышать объемы американской экономики. Тем не менее, даже с учетом этих факторов, наиболее подходящих альтернатив для замены доллару в мире по-прежнему не существует, подытожил Григорян.
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