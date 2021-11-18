МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Все больше стран, в том числе и Россия, говорят о намерении отказаться от использования доллара в своих резервах и расчетах с иностранными партнерами. Однако на протяжении многих лет экономика США сохраняет свою доминирующую позицию на мировой арене, а американский доллар — лидерство среди других мировых резервных валют за счет самого развитого финансового рынка, рассказал агентству "Прайм" аналитик направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Роберт Григорян.

"Дополнительным условием признания доллара как главной международной валюты является устойчивая инфляционная динамика в США, так как частные инвесторы, крупные суверенные фонды и центральные банки заинтересованы в накоплении активов такого рода. Кроме того, немаловажным фактором в такой оценке является и стабильная политическая ситуация внутри страны", — отметил он.

По мнению Григоряна, в среднесрочной перспективе ожидать существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не стоит. Но некоторые интересные изменения он все же прогнозирует.

Берем риски на себя. Какую валюту стоит купить сейчас

"Как следствие, сейчас мы, например, наблюдаем совместный курс России и Китая по системному развитию двусторонней торговли в собственных валютах между странами", — подчеркнул аналитик.

Важно подчеркнуть, что российско-китайская торговля по итогам трех кварталов 2021 года уже фиксируется на уровне, превышающим 102 миллиарда доллара, а экспорт товаров из России составил порядка 55,13 миллиардов долларов.

Но на данном этапе для снижения роли доллара в международных расчетах должны произойти более значительные изменения. Например, долгосрочные негативные тенденции в американской экономике в виде сохранение проинфляционных рисков. Так, в октябре 2021 года инфляция в США ускорилась до 6,2% в годовом выражении, достигнув максимального значения с декабря 1990 года. По словам представителей ФРС США, такое ускорение инфляции является временным, но в то же время, такая динамика может сохраниться и на более длительный срок, чем ожидалось ранее.

Таким образом, некоторая переоценка доллара как мировой резервной и торговой валюты может произойти только в случае явных признаков потери контроля властей США над разгоняющейся инфляцией и усиления неопределенности в экономике. Это в дальнейшем сможет спровоцировать рост долговых обязательств до новых исторических максимумов, которые будут превышать объемы американской экономики. Тем не менее, даже с учетом этих факторов, наиболее подходящих альтернатив для замены доллару в мире по-прежнему не существует, подытожил Григорян.