МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. На рынке недвижимости уже много лет присутствует сезонный фактор, которым опытные инвесторы и агенты стараются пользоваться с максимальной эффективностью. Это касается как продаж квартир, так и их покупок, причем и новостроек, и вторичного сегмента, рассказывает агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Самым удачным временем для покупок жилья на вторичном рынке, как ни странно, считается лето – с середины июня до середины августа. В этот период времени, как правило, резко снижается деловая активность, так как многие участники рынка разъезжаются по отпускам, и благодаря этому фактору снижается спрос на недвижимость, что заставляет продавцов идти на уступки покупателям, особенно если продажа – срочная или висит альтернатива, которая может уплыть", — объясняет он.

В этот период можно получить скидку до 5% от рынка, если хорошо поторговаться, но все равно многое будет зависеть от того, насколько срочно продавцу необходимо реализовать недвижимость.

Этим же методом часто пользуются те, кто хочет снять квартиру на долгосрок – на арендном рынке в это время года много дисконтных предложений.

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"Кстати, нельзя забывать о том, что в сегменте новостроек тоже можно спокойно выторговывать скидки – в эти моменты они могут быть в два раза больше, чем заявляет менеджер", — продолжает Кричевский.

Наиболее актуальное время для продаж – это пики деловой активности: март-апрель и сентябрь-октябрь, а также предновогодний период. В эти периоды спрос на вторичную недвижимость серьезно возрастает относительно других временных промежутков, что позволяет продавцам оказывать некоторое давление на покупателей. К тому же с начала декабря банки обычно начинают давать скидки на ипотечные продукты, что также положительно сказывается на уровне интереса покупателей к рынку – финансовым структурам тоже нужно выполнять планы по продажам, поясняет финансист.

"Если же говорить о том, что происходит в этом году, то нужно понимать – чем дороже ипотека, тем больше продавцу придется уступать покупателям. Поэтому де-факто идеальный момент для продажи был летом. Сейчас же продавцам приходится идти на уступки независимо от деловой активности и периода времени – спрос сокращается фактически с каждым днем. Так что, сильно ажиотажного спроса в предновогодний период ждать не стоит – он однозначно будет выше обычного, но не дотянет до своих средних ежегодных значений по превышению над стандартными периодами", заключил Алексей Кричевский.