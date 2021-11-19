МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Телефон в современном мире — это кошелек, паспорт и социальные контакты в одном устройстве, поэтому потеря или кража этого устройства резко снижают качество жизни его владельца. Чтобы обезопасить себя на случай утраты телефона, необходимо предпринять ряд действий, рассказывает агентству "Прайм" старший специалист по тестированию информационных продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, необходимо защитить вход в устройство пин-кодом или биометрическим отпечатком.

"Убедитесь, что у вас активна возможность дистанционной блокировки телефона, сделайте резервное копирование данных и храните их в облаке, а также запишите IMEI и серийный номер телефона — эта информация может пригодиться на случай кражи", — предупреждает специалист.

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Стоит также заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону, а также воспользоваться в своих аккаунтах функцией "Завершить сеансы на всех устройствах", чтобы дистанционно разлогиниться из сервисов и соцсетей.

Если вы уверены, что телефон украли, обратитесь в полицию с заявлением о краже, указав номер IMEI, серийный номер устройства и описав обстоятельства его исчезновения, советует Кузьменко.