МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В магазинах в преддверии Нового года увеличивается ассортимент шампанского и игристых вин. Обычному покупателю ориентироваться при выборе традиционной на новогоднем столе бутылки становится все сложнее. Но есть несколько факторов, обращая внимание на которые можно сделать правильный выбор, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы вина "Энотрия" и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко.

ДО 300 РУБЛЕЙ

В суперэконом-сегменте можно встретить, скорее, не игристое вино, а шипучие винные напитки. Часто они носят италоподобные названия, отметил специалист. Он напомнил, что в прошлом году вступил в силу первый в истории России закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Согласно положению этого закона, магазины обязаны выделять такую продукцию соответствующей надписью на полке маркировкой "Продукция не является вином". В результате винные напитки, несмотря на дешевизну, теряют свою популярность.

Такой надписью могут быть отмечены и реальные вина, произведенные из импортного виноматериала.

"Это значит, что виноград вырос где-то в Чили, или ЮАР, его собрали, сделали тихое вино, привезли в Россию и уже здесь, на заводе в Петербурге, Новороссийске или Красноярске превратили в игристое", — объяснил преподаватель винной школы, добавив, что эта ранее популярная категория тоже сокращается. Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году

300 – 800 РУБЛЕЙ

В этом ценовом диапазоне можно уже "повыбирать". Во-первых, стоит обратить внимание на игристые вина из России. "Они будут сделаны, как правило, резервуарным способом, из разных сортов винограда, будут белыми или розовыми, произведёнными, чаще всего, крупными предприятиями", — пояснил собеседник агентства. К традиционным регионам Кубани и Крыма в этом сегменте добавились крупные предприятия Дагестана.

Их конкурентами будут недорогие варианты просекко, асти, других итальянских игристых, а также испанской кавы и зектов. В этом сегменте вина вы встретите вина очень разные по степени сладости.

800 – 1500 РУБЛЕЙ

С лета текущего года в упомянутом законе появился термин "российское шампанское". Им маркируют выдержанные в бутылке (то есть, произведенные традиционным, или "шампанским" методом) игристые вина, в производстве которых применялось сырье из выращенного в нашей стране винограда. Многие из них попадут в эту ценовую категорию.

Здесь же можно встретить образцы отличных игристых из Испании, Италии, Португалии, Новой Зеландии, однако многие российские шампанские не уступят им в качестве, а по разнообразию подходов и использованных сортов даже дадут фору, считает Мережко.

1500 – 3000 РУБЛЕЙ

Сюда забираются лучшие российские шампанские, а конкурентами им являются отличные просекко и кава, франчакорта из Ломбардии и французские креманы. Модная категория – петнаты, мутноватые и сладковатые игристые вина, часто закупоренные пивной пробкой. Помимо этой категории, почти все вина здесь будут брютами или экстра-брютами.

ВЫШЕ 3000 РУБЛЕЙ

Здесь начинается царство игристых вин из Шампани. Они довольно сильно варьируют по стилю и качеству и могут отличаться по цене в десятки раз, но, в целом, остаются самой престижной и качественной категорией и конкурируют между собой и отдельными представителями других регионов и стран, резюмировал преподаватель "Энотрии".