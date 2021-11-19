МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Упорство Польши и Украины, продолжающих ставить палки в колеса "Северному потоку-2" неожиданно сыграли на руку "Газпрому" и его европейским партнерам: если цены на газ, подскочившие на фоне приостановки сертификации, сохранятся всю зиму, они смогут окупить инвестиции в проект полностью. Польшу и Украину принесут в жертву. Что сделает Европа ради дешевого газа

Польша никак не смирится с существованием "Северного потока-2": сертификация его оператора Nord Stream 2 была остановлено по настоятельной просьбе PGNiG — государственной нефтегазовой компании Польши.

Она указала немецкому регулятору BNetzA на то, что в соответствии с европейским законодательством независимым газотранспортным оператором может быть только компания, зарегистрированная в одной из стран ЕС.

Зарегистрированная в нейтральной Швейцарии Nord Stream 2 приняла решение создать в ФРГ дочернюю компанию, которая будет оператором участка газопровода, пролегающего в германских территориальных водах. После передачи этой "дочке" германского участка трубопровода вместе с персоналом и оборудованием можно будет подать повторную заявку.

Но этого польской стороне мало — в интервью немецкому изданию Bild премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германии следует вовсе отказаться от "Северного потока — 2".

Ранее Моравецкий неоднократно призывал Берлин проявить европейскую солидарность и не покупать российский газ, который Кремль использует против единой Европы как оружие.

Польский премьер считает, что Путин должен быть лишен средств, которые он получит за газ, поставляемый по "Северному потоку — 2". Моравецкий убежден, что эти средства будут использованы для наращивания вооружений.

Призывы чиновника обращены в первую очередь к Олафу Штольцу — лидеру СДПГ, победившей на последних парламентских выборах. Новое правительство Германии будет коалиционным — для однопартийного правительства у СДПГ не хватает голосов.

Ожидается, что в новую коалицию войдут "зеленые", настроенные против экономического сотрудничества Германии с Россией. В Бундестаге "зеленые" во главе с Анналеной Бербок, которую до выборов пророчили в канцлеры на смену Ангелы Меркель, неоднократно призывали остановить строительство "Северного потока — 2".

Представители германских "зеленых" в Европейском парламенте не скрывают, что намерены "превратить в хлам" инвестиции в проект "Северный поток — 2". Они стремятся нанести максимальный экономический ущерб "Газпрому" и его европейским партнерам, которые должны быть наказаны за финансирование этого проекта.

Кроме PGNiG BNetzA позволила принять участие в процессе сертификации "Нафтогазу Украины". Эта компания всегда выступала против строительства газопроводов для поставок российского газа в западном направлении в обход Украины и предпримет все возможные меры, чтобы не допустить начала поставок по "Северному потоку — 2".

По мнению главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, этот газопровод представляет угрозу безопасности Украины и всей свободной Европы. Украинская компания готова обжаловать в германском суде решение о сертификации Nord Stream 2, как независимого оператора. Судебные разбирательства не приближают начало поставок дополнительных объемов российского газа европейским потребителям.

СРОКИ ПОД ВОПРОСОМ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила: российская сторона рассчитывает, что сроки сертификации "Северного потока — 2" не изменятся — процесс продолжится после регистрации дочерней компании Nord Stream 2 в Германии. Реверс не спасет. Российский газ из ЕС будет недоступен для Украины

Ранее ожидалось, что BNetzA примет окончательное решение о сертификации до 8 января. После этого германский регулятор должен согласовать свое решение с Европейской комиссией, на что может потребоваться до четырех месяцев.

После остановки процесса сертификации Nord Stream 2, как независимого оператора, запуск газопровода переносится на неопределенный срок.

На Западе многие уверены, что "Северный поток — 2" не будет запущен в эксплуатацию предстоящей зимой, несмотря на энергетический кризис, в который погрузилась Европа из-за роста цен на газ и другие энергоносители до рекордных уровней.

Анонимный источник агентства Reuters в правительстве Германии сообщил, что запуск "Северного потока — 2" может быть отложен до марта 2022 года.

В норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, полагают, что сертификация затянется до августа 2022 года — из-за сложностей согласования с Еврокомиссией.

НЕВЫГОДНО ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

Ресурсной базой для поставок по "Северному потоку — 2" являются гигантские месторождения Ямала — в первую очередь Бованенковское, запасы которого оцениваются в 4,9 млрд куб. м. "Газпром" инвестировал огромные средства в создание северного коридора для доставки ямальского газа на побережье Балтийского моря в Усть-Лугу — начальный пункт "Северного потока — 2".

Маршрут поставок по северному коридору почти на 2 тыс км короче, чем маршрут через Украину, что позволяет значительно сократить транспортные издержки. Кроме того, за транспортировку "Газпром" фактически платит сам себе, поскольку напрямую или через дочерние структуры является владельцем газопроводов, по которым газ поставляется в Европу.

Увеличение поставок через Украину экономически невыгодно "Газпрому". Заключение в конце 2019 года договора о транзите с "Нафтогазом Украины" — вынужденная мера. "Газпром" пошел на это, поскольку из-за санкций США не мог завершить строительство "Северного потока — 2".

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, с 1 января по 15 ноября 2021 года увеличился на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 164,8 млрд куб. м. Российская компания выполняет контрактные обязательства перед европейскими партнерами в полном объеме. Пошли на принцип. Украина нашла альтернативу "Газпрому"

Согласно поручению российского президента, "Газпром" начал 9 ноября закачку газа в свои хранилища, расположенные в Западной Европе — "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" в Германии и "Хайдах" в Австрии.

Однако российская компания не стала бронировать дополнительные транзитные мощности, которые Украина и Польша предложили в начале недели. Транзит через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" составляет 1,1-1,2 млн куб. м/ч, а через ГТС Украины — 109 млн куб. м/сут. Это максимальный объем, предусмотренный договором с "Нафтогазом Украины".

По данным Gas Infrastructure Europe, 16 ноября европейские подземные хранилища были заполнены на 73,52%. 22 октября, когда начался активный отбор газа, они были заполнены на 77,4%. Несмотря на увеличение поставок "Газпромом", запасы в европейских хранилищах сокращаются еще до наступления зимних холодов.

"ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ"

Большинство западных экспертов уверены, что только сокращение европейских запасов газа до критического уровня может приблизить запуск "Северного потока — 2" вопреки политическим интригам в Европе. Реверс не спасет. Российский газ из ЕС будет недоступен для Украины

Однако нет худа без добра — ярые противники "Северного потока — 2" играют роль "полезных идиотов". Из-за неопределенности со сроком запуска газопровода цены на газ держатся на очень высоком уровне.

После остановки процесса сертификации цена на лондонской бирже ICE подскочила, в очередной раз превысив 100 евро/МВт (свыше $1150/тыс. куб. м), но затем снизилась. Сейчас котировки колеблются в районе $1000/тыс. куб. м

Европа остается основным рынком сбыта для "Газпрома", поэтому компания получает сверхприбыли. По подсчетам ряда экспертов, если цены на газ останутся на текущих уровнях в течение всей зимы, то инвестиции "Газпрома" и его европейских партнеров в проект "Северный поток — 2" окупятся полностью.