МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Власти США, потерпев неудачу с ОПЕК+, пытаются убедить своих союзников распечатать нефтяную "кубышку". Но желающих пока нет — как по экономическим, так и по политическим соображениям. Пока Китай рассуждает, надо ли ему спасать идейного недруга Байдена, помочь последнему могли бы "заклятые враги" в лице Ирана и Венесуэлы. Нефть все дефицитнее: цены держатся из последних сил

На уходящей неделе стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обращалась к некоторым потребителям нефти, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой направить на рынок часть стратегических резервов нефти. Это нужно для смягчения темпов роста цен, которые напрямую бьют по карману американских производителей бензина.

По данным Рейтер, такая возможность обсуждалась с представителями союзников в последние недели. Переговоры активизировались после того, как ОПЕК+ не пошел на поводу у США, отказавшись наращивать добычу сверх плана из-за опасений по поводу замедления роста спроса.

Упомянутые страны подтвердили факт запроса от США, однако согласия никто не дал. Более того, из Японии и Южной Кореи был получен вежливый отказ — дескать, страны сильно зависят от импорта, поэтому их законодательство запрещает распечатывать резервы для снижения цен. Но если они распечатают резервы, на цены это не повлияет — рынок этих стран невелик, как, соответственно, и запасы. Индия — один из крупнейших потребителей. Она накопила около 5 млн баррелей и может начать их использовать, но это тоже незначительный объем. "Аппетиты пугают". Китай стягивает к себе все возможные энергоресурсы

КИТАЙЦЫ НЕДОУМЕВАЮТ

Информация из Китая туманна. Еще в начале осени появились данные о продаже около 15 млн баррелей нефти из резервов в связи с необходимостью покрытия дефицита от недопоставленных объемов после урагана Ида. Расчеты Рейтер показывают, что происходит ротация объемов в стратегическом резерве, но официальных данных по этому поводу нет, указала аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева.

Сейчас Китай заявил, что готовится к высвобождению стратегических запасов нефти, но не стал уточнять, делает это по запросу США или самостоятельно. "Власти США оказались в сложной ситуации, — комментирует президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Времена, когда такие вопросы решались одним звонком союзнику, прошли, теперь приходится публично обращаться с такими призывами. Но Китай, даже если ему выгодно распечатать резервы, не будет это делать сейчас, дабы не выглядеть марионеткой в руках американцев. Ведь политические противоречия никуда не делись, и показывать, что он играет под дудку Вашингтона, Си Цзиньпин не будет".

По мнению экономиста, только Китай со своими резервами и уровнем потребления способен повлиять на нефтяные котировки. Более того, без распечатывания резервов стране не обойтись — уже сейчас в большинстве провинций вводится режим энергосбережения, наблюдаются перебои с газом и углем. А в феврале, когда китайцы празднуют Новый год, потребление вырастет еще сильнее.

Но китайские власти не понимают главного — зачем им спасать Байдена? США сами раздули пузырь в экономике, выкидывая на рынок огромный объем ликвидности, которая оседает в фондах. Те, в свою очередь, вкладывают в сырье. Цены растут, а производство за ним не поспевает, поскольку именно Байден сделал все, чтобы стратегические инвестиции в нефтегазовые проекты стали невыгодными. "В результате без балансировки спроса и предложения, вывода избытка средств с рынка на цены не повлиять — остается только молиться, чтобы погода не подвела", — рассуждает эксперт.

ЦЕНОВОЙ ВОПРОС

На фоне появления информации об обсуждениях распечатки резервов цены на нефть марки Brent падали более чем на 3%. Затем рост снова начался, но более медленными темпами.

"Цены на нефть сорта Brent не удержались выше 80 долларов за баррель, что может привести к более глубокой коррекции. Дополнительным негативным фактором будут выступать растущие объемы производства нефти в США", — прогнозирует Лукичева. Что будет с рынком нефти на новой неделе

Движений со стороны ОПЕК+ на этом фоне эксперты не ожидают, подчеркивая, что текущая тактика участников сделки как раз предполагает рост предложения из других источников. Как ожидается, в четвертом квартале этого года дефицит существенно сократится к третьему кварталу, а с первого квартала 2022 года баланс рынка нефти станет избыточным.

ПОПЕРЕК ТРЕНДА

Они не исключают, что призывы со стороны администрации Белого дома нацелены больше на американское общество, поскольку показывают, что власти пытаются обуздать высокую инфляцию и понизить уровень цен на топливо на бензоколонках. Рейтинг Байдена значительно снизился в последнее время, и ему нужно как-то улучшать ситуацию.

При этом США могут сами начать активную продажу нефти из стратегических резервов. Кубышку уже слегка приоткрыли: по словам Лукичевой, с начала года по середину ноября было продано около 32 млн баррелей.

"Вопрос в том, куда идут объемы этой нефти — похоже, что удовлетворяется экспорт, который в ноябре вырос до 4-х месячного максимума. Именно поэтому в США вновь звучат призывы к запрету экспорта", — констатирует она.

Если движение нефти из резервов США пойдет поперек господствующего на рынке тренда, сдержать цены не удастся — разве что на короткое время, полагает Абзалов. По его мнению, помочь США могли бы страны, с которыми они умудрились поссориться — Венесуэла, Иран, Ирак и Россия. Каждая из них обладает значительными резервами и может увеличить добычу, однако из-за политических разногласий оснований протянуть руку помощи у них еще меньше, чем у Китая.