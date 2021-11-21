МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В целом, любые нарушения ПДД приводят к проблемам — об этом необходимо помнить всегда. Ведь правила дорожного движения — это не просто набор того, чего и по каким-то причинам нельзя делать. Все эти требования формировались в результате анализа огромного количества аварий и дорожных коллизий и написаны в буквальном смысле кровью. Однако, есть моменты, несоблюдение которых с очень большой вероятностью заканчивается трагически, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. Не дождетесь. Дилеры отменили новогодние распродажи автомобилей

Речь идёт о правилах проезда перекрёстков, пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима, нахождении за рулём в нетрезвом состоянии или под воздействием специфических веществ, конкретизирует он.

"Причём, именно нетрезвое вождение, как правило, связано с полным букетом всевозможных правонарушений, приводящих к трагедиям", — указывает специалист.

Находясь "в изменённом состоянии сознания", человек не может контролировать своё поведение и уж, тем более, управлять таким сложным и опасным объектом как автомобиль, который постоянно требует трезвой и профессиональной оценки ситуации на фоне разумного поведения на дороге, резюмирует Васильев.

Читайте также:

Почему россияне покупают китайские машины