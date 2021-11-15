МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дилеры китайских марок наращивают продажи новых машин в России, при этом бренды внимательно следят за тем, чтобы салоны продавали их без наценок, пишет Autonews.ru.

Из-за такого поведения китайских автопроизводителей резко выросли продажи в России. Подержанные авто в России подорожали на 42% за 10 месяцев

Из-за нехватки микрочипов и других проблем на авторынке такие бренды как Audi, BMW, Skoda, Mercedes и Volkswagen прогнозируют проблемы с производством как минимум еще на два года. Дефицит готовых машин, скорее всего, продолжится в течение всего 2022 года. Следовательно, и на российском рынке сохранится дефицит. По мнению издания, нехватку могут восполнить китайские бренды: они уже сейчас наращивают поставки и расширяют модельные ряды.

На фоне остановки конвейеров в странах Европы китайские автоконцерны уже наращивают мощности. В 2022 году оптовые продажи авто планируют увеличить на 5%, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на прогноз Китайской ассоциации производителей пассажирских автомобилей.

Причина ясна: Китай оказался в более выгодном положении в ситуации с микрочипами, чем Европа и США, рассказал изданию партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

В России автомобили китайских марок переживают бурный рост. Относительно новые на нашем рынке игроки Haval и Chery уже начинают обгонять конкурентов: в первую десятку самых продаваемых автомобилей текущего 2021 года по версии "Автостата" они пока не попали, но имеют все шансы потеснить в 2022 году.

Кроме этого китайский Great Wall Motor запустил в России процесс регистрации двух новых автомобильных брендов: Ora и Aura.

Машины Haval в этом году покупали чаще Mitsubishi. Рост продаж за год, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, составил 125%. В октябре компания реализовала в России 4 803 автомобиля, что в 3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. И это даже при том, что компания поднимала цены на свои машины семь раз за 2021 год. Не дождетесь. Дилеры отменили новогодние распродажи автомобилей

Спрос на Chery в 2020 году поднялся вообще на рекордные 266%: было продано 28 786 автомобилей. "Более того, Chery попал в десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников по версии АЕБ. Chery Tiggo 7 Pro оказался на девятой строчке с результатом 1795 штук, это в 3,7 раза больше, чем годом ранее", — пишет издание.

В чем секрет успеха китайцев на нашем рынке? Кроме выигрышной ситуации с запчастями, популярности китайскому автопрому добавляет цена. Как правило, эти машины продаются на 300-400 тысяч дешевле, чем европейские конкуренты.

Вдобавок, автомобили из Поднебесной можно приобрести без накруток и допов — производители пристально следят за дилерами, реализующими их продукцию, отмечает Моржаретто. Еще одна причина: китайские бренды выводят на рынок достаточно конкурентоспособные автомобили, которые уже сопоставимы по качеству, например, с корейскими.

По прогнозу генерального директора агентства Vector Market Research Дмитрия Чумакова, китайские автомобили все-таки вряд ли займут существенную долю рынка в ближайшее время. Несмотря на все плюсы, автомобили китайского происхождения и под китайскими марками у части покупателей вызывают определенные сомнения и недоверие.

"Это зачастую связано с недостатком опыта, знания и понимания продукта. Для европейских компаний крайне важно максимально быстро решить все производственные проблемы, задачи, связанные с логистикой и с поставками комплектующих, потому что российские покупатели начнут знакомиться с китайскими автомобилями. Если они им понравятся, то вполне вероятно, что со временем доля китайских производителей будет расти", — отмечает он.