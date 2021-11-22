МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Традиционно многие граждане и предприниматели связывают начало календарного года с очередным повышением налоговых ставок. Однако в 2022 году эта традиция для некоторых видов предпринимателей будет нарушена – их ждут реальные налоговые послабления в виде снижения ставок или вовсе освобождения от обязанности уплачивать налог. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, с 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождается оказание услуг общественного питания.

"Это значит, что рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и иные объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания, получат возможность значительно поправить свое материальное положение в результате этой налоговой льготы", — указал юрист.

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Для получения освобождения от НДС такие предприятия должны соответствовать нескольким критериям: доход за предшествующий календарный год не превысил 2 миллиарда рублей, а удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составил не менее 70%. Кроме того, среднестатистическому должен соответствовать и размер выплачиваемой заработной платы, но этот критерий заработает с 2024 года.

По мнению специалиста, освобождение от НДС можно рассматривать как меру господдержки пострадавшей в пандемию отрасли, а дополнительные условия обозначены, чтобы льготой не смогли воспользоваться организации, желающие оптимизировать свои налоговые отчисления, но на деле не реализующие услуги общественного питания. С этой же целью освобождение от НДС не применяется для предприятий розничной торговли.

"Кроме того, будет упрощено проведения ряда административно-налоговых процедур. Например, организациям больше не нужно будет сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации. С введением государственного ресурса бухотчетности, все госорганы смогут получать информацию с него, не тревожа налогоплательщика", — поясняет Соловьев.

Для всех категорий работников будут предоставлены льготы по обложению НДФЛ компенсаций стоимости путевки на отдых, даже если расходы на нее учли при расчете налога на прибыль. Если за год работнику выдали несколько путевок, освобождение действует только для первой. Кроме того, не будет облагаться НДФЛ компенсация путевок для детей сотрудников в возрасте до 18 лет и до 24 лет — для обучающихся очно (сейчас действует ограничение до 16 лет).

Также будет продолжена практика предоставления социальных и имущественных вычетов. К доходам 2022 года можно будет применять новый социальный вычет — на физкультурно-оздоровительные услуги. Организации предоставляют такой вычет в обычном порядке: на основании заявления работника и уведомления из инспекции. Кроме того, уведомление о праве на вычет работодателю теперь будет направлять сама налоговая инспекция после соответствующего обращения к ней работника, подытожил собеседник агентства.