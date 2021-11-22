МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Абсолютно всё в нашей жизни имеет причинно-следственные связи. Каждое происходящее с нами событие вытекает из предыдущих действий. Вопрос лишь в том, какие выводы мы из этого делаем, рассказывает агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.

Он рассказал притчу. Одного мудреца как-то спросили: "Вот ты такой сильный и умный, но что ты сможешь сделать, если, идя по дороге, попадешь под камнепад? Ты ведь погибнешь?" Мудрец ненадолго задумался и, спокойно посмотрев в глаза собеседнику, ответил: "Меня просто там не будет". Психолог объяснила, почему люди считают себя недостойными высокого дохода

Разница между успешными людьми, и теми, кому "тотально" не везет, в отношении к происходящему и способности делать выводы, считает Синарев. По его мнению, события, как с теми, так и с другими, происходят одинаковые: небо, солнце, дождь, земля, окружающие люди — все очень схоже.

"Эффективных достигаторов характеризует умение совершать поступки, которые приводят к успешным результатам. Безусловно, и они совершают ошибки, но они их не повторяют. И в этом их принципиальное отличие от неудачников", — подчеркивает собеседник агентства.

Чтобы разорвать порочный круг невезения, нужно помнить и всегда руководствоваться двумя тезисами:

не бывает поражений — есть только обратная связь. То есть, что бы с нами ни происходило — это опыт. Бесценный ресурс, который можно и нужно использовать в дальнейшей жизни;

делая одно и то же, вы будете получать один и тот же результат.

"Соответственно, если что-то не устраивает — нужен другой алгоритм действий: обучайтесь, меняйте работу, место жительства, отношения. Думайте, делайте выводы и действуйте", — подытожил психолог.