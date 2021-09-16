МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Вопрос о том, к кому "не идут деньги", находится на стыке психологии и финансов. Если рассматривать проблему с точки зрения окон возможностей, то здесь есть два аспекта: возможность заработать и желание это делать, рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Экономист оценил вероятность глобального финансового кризиса

По его словам, фраза "идут деньги" применима к тем, кто хочет их иметь и умеет ими пользоваться.

"К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге "идти" перестают", — отмечает он.

Сам по себе подход "идут" деньги, а не "я их зарабатываю" говорит об определенной инфантильности в финансовом смысле.

Возможности для заработка — это объективные условия в данный конкретный момент в данной конкретной экономической ситуации — в мегаполисе большинству людей проще заработать, чем в деревне, хотя бывают исключения. Что касается желания, то это сугубо субъективный фактор — бывает, что человек декларирует желание заработать, но на практике не хочет связываться с потенциальными источниками дохода по ряду причин. Финансовый аналитик предсказал рост цен на золото

В то же время финансовый советник Анна Харченко убеждена, что деньги не идут к людям, которые не хотят, чтобы они к ним шли. Если у вас есть желание зарабатывать, то деньги придут — в современном мире есть масса возможностей для этого.

Важно искать эти возможности и не искать оправдания, но только на успех в карьере и бизнесе полагаться нельзя — важно повышать финансовую грамотность и создавать накопления. "А регулярно инвестируя часть зарплаты или прибыли от вашего бизнеса, деньги будут приходить независимо от того, работаете вы или нет", — сказала эксперт.