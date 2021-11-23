МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Желание обладать стройной фигурой и при этом не отказывать себе в удовольствии вкусно поесть толкает россиян пробовать "на себе" различные рецепты. На поверку такие рецепты часто оказываются только маркетинговым ходом производителей. Однако есть продукты, которые действительно могут помочь похудеть, о них в беседе с агентством "Прайм" рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева.

Однозначно ответить на вопрос о том, какие продукты помогают худеть, довольно сложно.

"Дело в том, что основной фактор, который влияет на похудение или на набор веса — это суточная калорийность рациона", — рассказала диетолог.

Врач-невролог раскрыл природу одного из последствий COVID-19 жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо. Но употребление их в большом количестве не будет иметь никакого положительного эффекта, наоборот, только приведет к набору веса, отметила специалист.

Для тех, кто хочет сбросить лишний вес, главное, чтобы основные приемы пищи — завтрак, обед и ужин — были полноценными и давали чувство насыщения на долгое время.

"Прием пищи должен включать в себя сложные углеводы в виде круп круп и бобовых, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатку (овощи)", — пояснила врач.

Если прием пищи будет включать все необходимые компоненты, то чувство насыщения будет сохраняться достаточно долгое время и не возникнет желания лишний раз чем-нибудь перекусить.

Пигарева советует исключить медленные углеводы в вечернем приеме пищи. Все дело в том, что они дают нашему организму энергию, а вечером, как правило, активность снижена и все лишнее может пойти "в запас".

"Часто можно встретить список продуктов, которые помогают похудеть — кофе, ананас, зеленый чай. Но на самом деле доказанной эффективности у них нет. В ананасе фермент бромелайн, который, возможно, улучшает процесс жиросжигания, но содержится он в максимальном количестве в стебле ананасе. В съедобной мякоти его количество гораздо меньше", — развеяла миф собеседник агентства.

Она также посоветовала следить за общим рационом и водным балансом. "Кроме общей калорийности на вес влияет двигательная активность", — напомнила врач.