МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Врачи назвали шесть полезных продуктов, которые помогут сохранить зрение, пишет британское издание Daily Express. Цены на икру в России взлетели до исторического максимума

На первом месте — рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Эти жиры необходимы для сохранения здоровья сетчатки глаза.

Как отметили авторы статьи, целый ряд исследований показали: регулярное включение рыбы в меню может предотвратить развитие глаукомы.

На втором месте яичные желтки. Они содержат полезные для глаз витамины и микроэлементы: лютеин, зеаксантин, цинк и витамин А (последний необходим для защиты роговицы глаза, цинк помогает лучше видеть при слабом освещении).

Ученые добавляют, что ночная слепота может стать сигналом дефицита витамина А в организме а восполнить его нехватку можно с помощью моркови. В этом корнеплоде также в большом количестве содержится бета-каротин, способствующий сохранению здоровья глаз.

Четвертый продукт — миндаль. В этом орехе много витамина Е: он способен снизить риск развития катаракты.

Пятая строчка — у обычной капусты, она богата антиоксидантами. Плюс в этом овоще много полезных для глаз лютеина и зеаксантина.

На шестом месте — апельсины. Они богаты витамином С, который выполняет множество важных функций в организме, в том числе поддержание здоровых кровеносных сосудов. Глаза — не исключение.