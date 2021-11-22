МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Традиционное для России льняное масло является оптимальным среди всех растительных масел по содержанию полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3. Можно ли при помощи этого продукта укрепить иммунитет и забыть о ненавистном с детства рыбьем жире, рассказала агентству "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.

Омега-3 жирные кислоты относятся к полиненасыщенным жирным кислотам. Эти кислоты наш организм не может синтезировать, они попадают только с пищей, напомнила врач.

"Есть три вида омега-3 жирных кислот, которые нам необходимы: альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая (ЕПК) и докозагексаеновая кислоты (ДГК). Самое большое количество полезных свойств именно у двух последних кислотах", — объяснила Пигарева.

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"Поэтому воспринимать льняное масло как единственный источник омега-3 жирных кислот неправильно", — пояснила она и добавила, что из альфа-линоленовой кислоты могут образовываться ЕПК и ДГК, однако в достаточно маленьком количестве. Активные формы ЕПК и ДГК содержатся в жирной рыбе холодных морей и морепродуктах.

Льняное масло, как и любое другое растительное масло, можно включать в свой рацион, но не стоит воспринимать как единственный источник омега-3, подытожила диетолог.