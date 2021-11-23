МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Обычно, говоря о банковских картах, мы подразумеваем кредитные и дебетовые карты, забывая при этом о возможности подключения овердрафта. Поэтому нередки ситуации, когда клиент банка узнает о подключенном овердрафте только после сообщения о задолженности. В беседе с агентством "Прайм" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин рассказал, кому может понадобиться овердрафт и что делать, если случайно "ушел в минус".

На российском рынке доля овердрафтов в последние годы не превышает 0,1% от объема всего кредитования физических лиц и в среднем за последние два года месячный объем установленных лимитов овердрафтного кредитования не превышает 600 миллионов рублей, рассказал собеседник агентства.

"По сути, это отмирающий вид кредитования физических лиц, уступающий свою нишу кредитным картам. Основным каналом его продвижения являются так называемые зарплатные проекты, когда банк при выпуске зарплатных карт устанавливает по ним лимит овердрафта", — пояснил он.

Банк против. Почему нельзя быстро гасить кредит Если сравнивать овердрафт с кредитной картой в плане стоимости займа, то сейчас они отличаются незначительно. Среднее значение полной стоимости кредита (ПСК), рассчитываемой по алгоритмам, установленным Банком России за тот же период времени составило 25,7%, по кредитным картам — 25,2%.

Финансист дал совет при получении дебетовых карт обращать внимание на два момента. Первое — на сам факт установления лимита овердрафта. Второе — на его сумму.

Тем, кто узнал о функции овердрафта только после начисления задолженности, он рекомендовал в первую очередь обратиться в банк и при отсутствии необходимости в таком лимите в будущем, заблокировать (обнулить) лимит овердрафта.

"Вторым шагом нужно оплатить задолженность переда банком, а при отсутствии необходимой суммы официально просить банк о реструктуризации задолженности и по факту о переводе овердрафта в режим обычного потребительского кредита с посильной величиной ежемесячного платежа, получив, по сути, рассрочку в погашении образовавшейся задолженности", — отметил специалист.

Лагуткин также не советует играть с банком "в молчанку" и пропускать сроки платежа: это может привести к ухудшению оценки со стороны кредиторов и возможным сложностям с получением кредитов в будущем.