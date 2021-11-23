Карман не тянет. Зачем Россия накопила огромные валютные резервы
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На фоне обострения отношений со странами Запада Минфин России взял курс на дедолларизацию и полностью убрал доллар из Фонда национального благосостояния (ФНБ), накопив при этом... ПРАЙМ, 23.11.2021
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. На фоне обострения отношений со странами Запада Минфин России взял курс на дедолларизацию и полностью убрал доллар из Фонда национального благосостояния (ФНБ), накопив при этом рекордные золотовалютные резервы. В беседе с агентством "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, зачем Россия это делает и куда могут пойти деньги.
По его мнению, такое решение Минфина не обязательно будет работать на долгосрочном периоде. За счет исключения доллара растет доля золота, но тут необходимо помнить, что цена тройской унции сейчас вблизи своих исторических максимумов, и если начнется серьезная коррекция ее цены, то резервы могут снизиться. При этом собеседник отметил, что особой нужды у страны в рекордном объеме золота в запасах, возможно, и нет, но есть бюджетное правило.
"Оно работает именно таким образом, и иметь большие золотовалютные резервы в нынешней ситуации на долговом рынке – это фактически может считаться залогом стабильности экономики и валюты относительно истребования этих долгов или их массовой распродажи", — пояснил Кричевский.
До какого объема министерство финансов и Банк России планируют копить золотовалютные резервы – прогнозировать нельзя, считает финансист.
Однако ЗВР, в отличие от ФНБ, сейчас это просто копилка, которую только наполняют. "ЗВР — это возможность одним моментом закрыть все долги страны, то есть фактически это подушка, которая может полностью покрыть все обязательства, если вдруг возникнет такая необходимость", — пояснил специалист, обратив внимание, что речь идет о текущих величинах государственного долга.