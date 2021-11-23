МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. На фоне обострения отношений со странами Запада Минфин России взял курс на дедолларизацию и полностью убрал доллар из Фонда национального благосостояния (ФНБ), накопив при этом рекордные золотовалютные резервы. В беседе с агентством "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, зачем Россия это делает и куда могут пойти деньги.

Функция золота. Почему растет интерес к драгоценному металлу За счет исключения доллара растет доля золота, но тут необходимо помнить, что цена тройской унции сейчас вблизи своих исторических максимумов, и если начнется серьезная коррекция ее цены, то резервы могут снизиться. При этом собеседник отметил, что особой нужды у страны в рекордном объеме золота в запасах, возможно, и нет, но есть бюджетное правило.

"Оно работает именно таким образом, и иметь большие золотовалютные резервы в нынешней ситуации на долговом рынке – это фактически может считаться залогом стабильности экономики и валюты относительно истребования этих долгов или их массовой распродажи", — пояснил Кричевский.

До какого объема министерство финансов и Банк России планируют копить золотовалютные резервы – прогнозировать нельзя, считает финансист.

Однако ЗВР, в отличие от ФНБ, сейчас это просто копилка, которую только наполняют. "ЗВР — это возможность одним моментом закрыть все долги страны, то есть фактически это подушка, которая может полностью покрыть все обязательства, если вдруг возникнет такая необходимость", — пояснил специалист, обратив внимание, что речь идет о текущих величинах государственного долга.