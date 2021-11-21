МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Инвестиции в валютный рынок становятся все менее привлекательными на фоне изменения процентных ставок центральными банками разных стран и общемирового усиления инфляции. Даже главные мировые валюты сейчас не могут защитить накопления россиян. В беседе с агентством "Прайм" опрошенные эксперты назвали аутсайдеров на валютном рынке и объяснили, что будет дальше с долларом и евро. Запасы золота в резервах Банка России в октябре выросли

СИЛА ТРАДИЦИЙ

Для желающих вложить деньги в валюту есть несколько вариантов. Многие не рассматривают с этой целью рубль, опасаясь инфляции. За текущий год подорожали практически все товары: от продуктов до автомобилей.

Однако за год рубль укрепился к доллару. Конечно, волатильность сильна: еще две недели назад он был самым сильным в мире с точки зрения динамики к остальным валютам (за доллар давали 70 рублей!). Но вмешался геополитический фактор, а мощный монетарный драйвер со стороны регулятора несколько померк, рассуждает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Собеседник агентства прогнозирует, что рубль к концу года сможет адаптироваться и отбить часть ноябрьских потерь, и даже при обострении ситуации со странами Запада удержит-таки планку 74,5 рублей за доллар.

"Таким образом, рубль уж точно нельзя назвать проигравшим в 2021 году. Свой план-минимум по выходу курса на справедливые уровни нацвалюта уже отработала в октябре, а геополитика с нами всегда", — пояснил он.

Но если рубль все же не мировая резервная валюта, то евро, являясь таковой, в этом году разочаровал держателей. Европейская валюта слабеет к доллару, обновляя минимумы лета прошлого 2020 года. С начала января этого года она просела на 7% по трем причинам: ожидания секвестра QE ФРС, смена политического руководства Германии и энергокризис зависимой от импорта сырья еврозоны. К рублю она с начала года снизилась почти на 10%.

Доллар укрепился к корзине из шести основных валют с начала года на 4,7% и сейчас удерживается на пиковых значениях. Но даже это, увы, не покрывает текущую инфляцию. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной продовольственная инфляция в стране уже стала двузначной — 10,89%. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в 2021 году до 7,4%. Банк России прогнозирует этот показатель в диапазоне 7,4 — 7,9%.

НЕОЖИДАННЫЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ

Поэтому те, кто стремится все же сохранить сбережения, поглядывает в сторону валют развивающихся стран. Они могут принести неплохую прибыль, но также несут в себе определенные риски, связанные с волатильностью. Их траектория тесным образом связана с монетарным курсом центробанков государств, пытающихся обуздать инфляцию. Российский рынок акций падает на внешнем негативе

Самый яркий пример этого года — турецкая лира. "С начала года она рухнула на 40% на фоне непрогнозируемой и частой смены руководства центробанка страны. Абсолютный международный антирекорд. Инфляция в Турции 20%, а регулятор страны продолжает смягчение, что априори ведёт к девальвации лиры", — рассказал Зельцер.

Что касается японской иены, то она достигла рекорда падения среди всех глобальных валют в этом году. Пара usd/jpy к середине ноября ослабла на 12%. "Здесь сыграл тот же пресловутый фактор стимулирования. ЦБ держит ставки ниже нуля, увеличивая выкуп бумаг, что не может радовать держателей иены", — пояснил он.

НЕМНОГО ЭКЗОТИКИ

Что касается экзотических валют, таких как чешская крона или бразильский реал, то эксперт не стал бы рекомендовать вкладываться в них, особенно при небольшой сумме сбережений.

"Покупка таких валют обычно сопряжена с повышенными операционными издержками, поскольку эти денежные единицы намного менее ликвидны, чем доллары", отметил эксперт БКС.

С ним согласен директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин: если ваш свободный капитал не превышает несколько миллионов рублей, стоит обращать внимание только на традиционные валюты — доллар и евро. "В отличие от экзотических валют и металлических счетов, у них не такой большой спред (разница между покупкой и продажей). Не стоит покупать валюту, если этот показатель доходит до 5-7% и вы не планируете инвестировать "в долгую", — советует он.

Вкладываться в "экзотику" стоит только в случае, если вы собираетесь учиться за границей или планируете регулярные поездки в эти страны.

"Состоятельные россияне используют вложения в британский фунт и швейцарский франк в основном для хеджирования валютных рисков или покрытия расходов семьи, проживающей за границей", — пояснил Аржанухин.

АНТИРЕКОРДЫ ГОДА

Тем, кто планирует сохранить сбережения и не готов потерять все, следует обходить стороной валюты государств, испытывающих серьезные политические и экономические проблемы. Держитесь подальше от валют стран, власти которых используют девальвацию как способ решить проблемы госбюджета.

Яркий пример — венесуэльский боливар. В последние несколько лет Венесуэла переживает гиперинфляцию с одними из самых высоких в нынешнем веке показателями. По данным ЦБ, в 2020 году она составила 2959,8%, тогда как годом ранее эта цифра приближалась к 9600%. Согласно официальному курсу, в настоящее время 1 доллар США эквивалентен 4 миллионам боливаров. С начала года боливар потерял более 70% стоимости, и в начале октября власти из-за гиперинфляции вынуждены были провести деноминацию. Турецкая лира обновляет антирекорды

Схожая ситуация с афганской валютой афгани: после переворота она рухнула до рекордно низкого уровня, и до сих пор спад продолжается. Перспектив роста для этой валюты эксперты не видят до тех пор, пока в стране не появится хотя бы видимость стабильности, а ее название начнет мелькать в новостных лентах не только в связке с взрывами и терактами.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ

Получается, что как ни крути, в нынешней ситуации наиболее разумным вариантом эксперты видят вкладываться в доллары и евро, а точнее в финансовые инструменты, номинированные в них. В конце концов, никакого обвала не случилось, а перспективы на их укрепление просматриваются.

"Перспектива ужесточения монетарных условий в США и еврозоне в 2022-2023 гг. указывает на вероятное укрепление доллара и единой европейской валюты на внешней арене. Кроме того, спрос на доллар как защитный актив может заметно увеличиваться из-за глубоких коррекций на перегретых фондовых рынках. В связи с этим давление на валюты развивающихся стран, в том числе на рубль, может расти", — подытожил Зельцер.

В свою очередь, Аржанухин советует использовать при покупке долларов и евро счет на бирже: здесь спред между покупкой и продажей стремится к нулю.