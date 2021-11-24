МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. У всех смартфонов имеющаяся память делится на три области: оперативная память, внутренняя память и внешняя память, если такая имеется. Оперативная память телефона — это то пространство, куда загружаются работающие приложения и где "живет" операционная система телефона. Операционная система и несколько приложений всегда находятся в этой памяти, их оттуда удалить нельзя, иначе телефон перестанет работать, рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

"Если в оперативной памяти места мало, то работоспособность телефона падает, он "тормозит" и раздражает своей "задумчивостью". Метод борьбы за свободу в оперативной память только один: одновременно запускать только те приложения, которые действительно нужны в этот момент, и с некоторой периодичностью перезагружать или выключать на некоторое время смартфон, чтобы очистить оперативную память", — отмечает он.

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Внутренняя память телефона — ещё одна неотъемлемая часть смартфона, ее нельзя увеличить.

Ее "забивают" постоянные обновления операционной системы и туда же стараются спрятать свои крупногабаритные файлы мессенджеры и другие приложения, работающие с мультимедиа. "Все видеофайлы, которые пользователь просматривает через смартфон, размещаются в памяти, и если не предпринять дополнительных действий с настройками размещения всего этого потока во внешней памяти при её наличии, все это будет размещаться во внутренней памяти", — предупреждает собеседник агентства.

Стандартные средства обнуления кэша и очистки памяти при этом малоэффективны, приложения умеют хорошо прятать полученные на смартфон файлы. "Методов борьбы за свободу во внутренней памяти три: не пользоваться видео-контентом, овладеть дополнительными знаниями и навыками по уничтожению ненужных файлов, и производить "откат" к заводским настройкам. Недостаток последнего метода в том, что тогда можно потерять действительно ценную информацию", — подчеркивает специалист.

"Когда смартфон сообщает, что ему не хватает памяти, когда об этом сигнализируют средства диагностики или когда существенно падает скорость работы, то любой метод очистки памяти может дать только временное улучшение. В современных смартфонах либо надо постоянно чистить память, обладая соответствующими знаниями и умениями, либо менять устройство на более современное и с большим объемом памяти", — заключает Максим Назаренко.