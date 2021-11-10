МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Возможности смартфонов позволяют провести некоторые измерения электромагнитного излучения. Конечно, точность таких измерений невысока. Также надо учитывать, что неожиданно включенный соседями активно излучающий прибор сразу изменит всю картину. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

По его словам, есть много приложений, которые позволяют измерять величину электромагнитного излучения, используя антенну смартфона и встроенные в него детекторы. Их показания приблизительно сходятся: "в городской квартире обычно получается от 30 до 100 миллитесла".

"Надо учитывать, что направление ориентации смартфона влияет на представленные показания, но для некоторых приложений не удается угадать, как нужно повернуть смартфон, чтобы при наличии в прямой видимости вышки с излучателями сотовой связи получить максимальные или минимальные показания", — добавляет специалист.

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"Микроволновая печь, сотовый телефон и даже пульт автосигнализации — все эти устройства изменяют электромагнитное поле, то есть в результате их работы появляется электромагнитное излучение", — указывает собеседник агентства.

Магнитное поле Земли, если его измерить вдали от излучающих приборов, на широте Москвы приблизительно равно одной двадцатой миллитесла, на экваторе — около одной тридцатой миллитесла. Для сравнения: томограф излучает около 1,5 тесла, то есть приблизительно в двадцать раз повышает привычный для жителя мегаполиса фон магнитного поля.

Назаренко отмечает, что Большой адронный коллайдер, где требуется создание сильного магнитного поля, имеет в своем составе магниты, которые формируют поле от 0,5 до 8 тесла, то есть "посещение томографа может быть опаснее попадания в активную зону большого ускорителя, если мы говорим о воздействии только магнитного поля".

В то же время, микроволновая печь на расстоянии 20 сантиметров от дверцы может давать излучение до одной десятой миллитесла, то есть вдвое больше, чем магнитное поле Земли.

"Предельно допустимые уровни напряженности электрических и магнитных полей для человека измеряются в других величинах и устанавливаются для разных диапазонов частот, измерение требует специального оборудования и обученного персонала. Но возможности смартфонов позволяют провести некоторые измерения электромагнитного излучения любому желающему", — резюмирует Назаренко.