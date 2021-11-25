МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Золотой запас Соединенных Штатов надежно спрятан в хранилище "Форт Нокс" в глубине страны, в одном из самых надежных хранилищ в мире, посетителей сюда не пускают. В беседе с агентством "Прайм" аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева рассказала, сколько золота лежит в "Форт Нокс" и в каких случаях его используют.

"Форт Нокс" находится на территории военной базы США и имеет повышенный уровень безопасности.

"Во-первых, оно находится не на побережье США, в глубине страны, что ограничивает нападение с моря. Во-вторых, база сама по себе имеет высокий уровень безопасности, а постоянное присутствие военных повышает уровень охраны", — отметила собеседница агентства.

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Половина государственного золотого запаса США было размещено в хранилище в 1937-1941 годах, во время Второй мировой войны. "Время размещения обусловило место размещения", — отметила Лукичева.

Помимо базы в Форт-Ноксе, часть золотого запаса США находится в хранилищах филиалов Монетного двора США в Денвере (порядка 1400 тонн) и Уэст-Пойнте (около 1700 тонн), а также в подвалах ФРБ в Манхеттене (около 400 тонн).

"Золотой запас используется обычно для регулирования баланса центрального банка страны, поддержания устойчивости валюты, обеспечения финансовой безопасности, позволяет диверсифицировать портфель золотовалютных резервов центрального банка. Периодически центральные банки покупают или продают золото из резервов", — пояснила аналитик.

Однако в последние годы наблюдается тенденция увеличения объема золота в резервах стран. Это связано с увеличившейся геополитической нестабильностью, дедолларизацией мировой экономики, растущей инфляцией.

Иногда продажи золота производятся для чеканки золотых монет, но в таком случае объемы продаж обычно невелики и впоследствии восстанавливаются в резервах, указала Лукичева.