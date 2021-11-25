МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. При выборе такой дорогостоящей продукции, как красная икра, важно отдавать предпочтение официальным магазинам компании-производителя либо покупать продукцию в известных торговых сетях, где продавцы могут предоставить ветеринарное свидетельство. Об этом рассказывает агентству "Прайм" начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева.

"Если покупать икру в последнюю неделю перед Новым годом – цена будет значительно выше, чем при покупке в конце ноября или начале декабря", — добавляет она.

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"Однако в первую очередь, нужно ориентироваться не на низкую цену, а на качество продукции. Его можно проверить следующим образом: на крышке банки должна быть выбита или напечатана несмываемой краской дата изготовления и данные о мастере", — поясняет Строева.

Она советует изучить на этикетке состав (настоящая икра лососевая зернистая изготавливается из охлажденного или мороженого сырья), ГОСТ (либо технические условия или стандарт организации), штрих-код — его можно проверить с помощью специальной программы, установленной на смартфон.

Наиболее ценится из-за вкусовых качеств и состава красная лососевая икра — в ее составе не должно быть водорослей, жира или рыбного бульона, только натуральный продукт.

При этом самые качественные икринки – шарообразной формы. Их легко отличить по зародышевому ядру (похоже на глазок) и полупрозрачной оболочке, желточная масса должна быть полужидкой — оранжево-красного цвета, объяснила Строева.