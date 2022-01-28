МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Учитывая большую геополитическую неопределенность и связанные с ней высокие риски, сейчас затруднительно давать даже краткосрочные прогнозы динамики рубля. Однако в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, что все же говорить об укреплении рубля на этом фоне — можно.

Медведев оценил шансы рубля стать резервной валютой по негативному сценарию, а инвесторы получат надежные сигналы стабилизации фактора геополитики, рубль может резко укрепиться благодаря сокращению дисконта за страновые риски. За последний месяц он сильно увеличился из-за ухудшения геополитической обстановки", — пояснил он свою позицию.

И хотя на снижение рубля играла геополитика, в то же время нефтяные цены существенно подорожали, достигнув 7-летних вершин. "В результате рублевая стоимость барреля Brent периодически обновляет исторический максимум, превысив 7000 рублей, что отражает значительную недооцененность рубля к нефти", — отметил он.

Осенью показатель колебался около 6000 рублей, что также выше экономически обоснованного значения. Тем не менее даже для достижения осенних уровней рублевой стоимости нефти при текущей цене Brent 90 доллар должен быть не дороже 67 рублей. Разница с его текущим курсом и есть геополитическая премия за риски.

"Правда, вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конченом счете ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырье", — сетует собеседник агентства.

Помимо этого, подорожание нефти и других сырьевых товаров разгоняет инфляцию, это заставляет центробанки быстрее ужесточать монетарную политику. Это также способно ухудшить долгосрочные перспективы мировой экономики и спроса на сырье. Данные тенденции могут получить развитие уже в середине года, а к концу — привести к существенному ухудшению внешней рыночной и экономической конъюнктуры. Поэтому даже если к этому времени фактор геополитики окончательно уйдет на задний план, вряд ли доллар будет стоить дешевле 70 рублей. Более реалистичный диапазон — 72–76 рублей, спрогнозировал Бабин.