МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Западные страны пригрозили России беспрецедентными санкциями в случае реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Геополитическую ситуацию можно свести к банальной конкуренции за рынки, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Санкции против России настраиваются так, чтобы ограничить экспортные возможности, включая экспорт капитала. К тому же блокирование поставок российского газа в Европу — это способ получить конкурентные преимущества для американского СПГ. Проблемы с долларом: что придумали США, чтобы наказать Россию

Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что финансовые санкции, которые готовят против России США и их союзники на случай ухудшения ситуации вокруг Украины гораздо болезненнее тех, что были задействованы в 2014 году и привели к падению рубля.

"Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской) валюты до 50%, а российский Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля", — сказал чиновник на брифинге.

Представитель администрации напомнил, что инфляция в России и сдерживающие ее процентные ставки тогда разогнались до двузначных значений, упали инвестиции, и страна столкнулась со "значительной рецессией".

МИФЫ ОБ ЭКСПАНСИИ

Администрация Байдена старается не допустить восстановления отношений между Германией и Россией, поскольку обоснованно опасается, что это приведет к снижению американского влияния в Европе. Поэтому Вашингтон обвиняет Россию в подготовке полномасштабного военного вторжения на территорию Украины, несмотря на то, что подобный шаг не принес бы России никакой выгоды и существенно осложнил бы как ее международное положение, так и социально-политическую ситуация внутри страны объясняет политический обозреватель Дмитрий Галкин. Европа не может решить, как наказать Россию

"Нужно заметить, что Москва сама предоставила Вашингтону возможность вновь воспользоваться мифом об угрозе российской экспансии, сосредоточив крупные воинские формирования на украинской границе. По всей видимости, это было сделано для того, чтобы вынудить украинскую власть принять меры, направленные на прекращение вооруженного противостояния на Донбассе и реализацию минских договоренностей", — предполагает он.

Но в результате украинская сторона фактически получила от администрации Байдена разрешение сколько угодно долго саботировать минские соглашения, что угрожает затянуть на долгий срок конфликт на Донбассе, ставший "непреодолимым препятствием для нормализации отношений с европейскими странами".

Кроме того, США получили возможность оказывать давление на Германию, заставляя ее отказаться от сохранения тесных экономических связей с РФ.

"Германия, конечно же, не откажется от "Северного потока-2". Однако его работа теперь может быть официально поставлена в зависимость от ряда политических условий, и Берлин в сложившихся обстоятельствах, скорее всего, согласится с требованиями Вашингтона", — полагает Галкин. Запад обнаружил несметные богатства России

НАГНЕТАНИЕ ИСТЕРИИ

По мнению генерального директора УК "Спутник —Управление капиталом" Александра Лосева, у американцев задача минимум – добиться того, чтобы Россия отозвала свои требования о письменных гарантиях безопасности и отказе от расширения НАТО на Восток. Для этого в ход идут как фейки о начале полномасштабного вторжения на Украину, так и серьезная работа США с политическими лидерами стран-союзников, чтобы показать российской стороне самурайскую решимость поляков, прибалтов и британцев умереть за "демократию" на Украине.

Задача максимум – перенапрячь Россию и резко ослабить ее экономические, а затем и военные возможности — была озвучена американцами несколько лет назад и, по словам Лосева, последовательно реализуется. "Блокирование торговли России с Евросоюзом и атаки на сотрудничество РФ в энергетике, машиностроении и финансах с европейскими компаниями и банками являются основными целями США на протяжении десятилетия", — рассказывает эксперт.

"Для этого необходимо представить Россию не просто в качестве ненадежного партнера, а в виде страны-изгоя", — поясняет он.

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА РЫНКИ

Всё, что происходит в сфере геополитики, имеет непосредственное отношение к глобальной конкуренции. РФ была, есть и будет конкурентом для Европы и США по многим экономическим и политическим направлениям, убежден ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Все начнется с Азии. Грозит ли миру новый топливный кризис

Одним из ключевых моментов противостояния является газовый рынок.

Европа взяла курс на отказ от угля, но полностью заменить его альтернативной энергетикой невозможно, а значит, потребуются значительные объёмы газа на протяжении десятилетий. Американский СПГ условно дороже российских поставок по трубопроводам. "Однако решить эту проблему можно через политику, ограничив экспортные возможности России, что создаст дефицит поставок и повысит цены", — объясняет он.

Естественно, что в условиях дефицита вопрос цены перестаёт играть значимую роль. Параллельно решается вопрос снижения конкурентоспособности Европы через рост издержек. "Когда речь идёт о десятках, а то и сотнях миллиардов, то вопросы этики, приличия и культуры дипломатии отходят на второй, а то и третий план", — замечает аналитик.

"Таким образом, текущую ситуацию в сфере геополитики можно свести к банальной конкуренции за рынки, а также контролю политики государств", — считает Кочетков.

"Санкции против России настраиваются так, чтобы ограничить экспортные возможности, включая экспорт капитала. Фактически США уже делают свои законы экстерриториальными, а также работают над поведением союзников, дабы они присоединились к американским инициативам", — добавляет он.

Между тем, в сферах, где есть американский интерес, никаких санкций не наблюдается. В частности, поставки титана никто не собирается ограничивать, как и поставки никеля и палладия, где у России значительная доля мирового рынка. Впрочем, даже ограничения возможностей российских банков вряд ли затронут сферы экспорта природных ресурсов.

Запреты на поставки различных технологий могут оказать временное негативное влияние, но альтернатив в мире предостаточно, полагает эксперт. Если кто-то отказывается от рынка сбыта, то на этот рынок приходят другие поставщики. Что скупать во время обвала бирж, а от чего избавляться

СУДЬБА РУБЛЯ И ФОНДОВОГО РЫНКА

Рубль и фондовый рынок могут негативно отреагировать на новые санкции, но нерезиденты, которые хотели бы выйти из российских активов, давно уже это сделали.

Поэтому без внешнего давления рубль и финансовые активы почувствуют давление, но оно уже не будет разрушительным. РФ и российские корпорации имеют достаточно возможностей для кредитования на внутреннем рынке, поэтому существенной зависимости, по мнению Андрея Кочеткова, от внешнего капитала нет.

Усиление негативной риторики, ее нагнетание с помощью санкционных угроз само по себе представляет инструмент давления Запада, поскольку такие сигналы "сразу же ухудшают сентимент в отношении рублевых активов, в которых присутствует значительная доля нерезидентов", предполагает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Влияние иностранных инвесторов, фондов на российский рынок, по его словам, по-прежнему велико. Доля нерезидентов в объеме торгов акциями на Мосбирже оценивается в 40-45%, в ОФЗ эта доля на данный момент составляет примерно 20%.

Экономика есть отражение политики. Происходящие сейчас изменения на фондовом рынке – яркое тому подтверждение, констатирует профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик. Давление геополитического фона обрушило индексы Мосбиржи и РТС до минимумов декабря 2020 года, рост доллара до 79 рублей впервые с ноября 2020 года и евро — до 89 рублей впервые с июля 2021 года. Плохие приметы. Почему "дело пахнет" глобальной коррекцией

"Прогнозирование дальнейшей динамики – дело неблагодарное, поскольку можно говорить только о совокупности воздействующих факторов. А вот как они распределятся – вопрос", — говорит экономист.

Инвесторы распродают российские активы, реагируя на новостной поток, а он не вселяет уверенности в завтрашнем дне. При этом без учета геополитического фактора российские компании демонстрируют рост корпоративных прибылей, высокую дивидендную доходность, что наряду с рекордным максимумом цены нефти Urals, а также притоком валютной выручки в страну от экспорта нефти, газа, металлов и другого сырья существенно улучшает фундаментальную макроэкономическую картину.

Однако рынки энергоносителей крайне волатильны, и в условиях санкционных и геополитических рисков ситуация может быстро меняться.

"В качестве "подушки безопасности" накоплены внушительные запасы финансово-экономической прочности, в том числе большие золотовалютные резервы ЦБ ($638,2 млрд) и ФНБ ($185,2 млрд), что позволит избежать падения нацвалюты, подобного кризисам 1998 и 2008 годов", — подытожила Майя Дубовик.