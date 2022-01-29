МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. С 1 февраля пособия будут положены женам, а также детям призывников: в первом случае беременная женщина вправе будет получить единовременно 32 420 рублей, а если это мать или опекун ребенка – 13 895 рублей. Увеличено с 1 февраля и единовременное пособие при усыновлении детей. Выплата может составить 156 429 рублей, если ребенок старше 7 лет, инвалид или речь идет об усыновлении братьев и сестёр, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

По ее словам, увеличилось и пособие при рождении ребенка: если в 2021 году оно составляло 18 886 рублей, то с 1 февраля – уже 19 981. Выплата положена всем российским семьям, независимо от уровня дохода. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого из них, при этом не имеет значения, кем работают родители и работают ли вообще.

"Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено и ежемесячное пособие до 3 лет", — пояснила экономист. Более того, размеры выплат и пособий также вырастут с 1 февраля: максимум "декретных" поднимется до 360 164 рублей за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребенком составит минимум 7 493 рублей, максимум – 31 282 рублей. Размеры пособий выросли вслед за ростом прожиточного минимума (до 12 792 рублей).

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"С 1 июля 2021 года была введена ежемесячная выплата для малообеспеченных семей на ребёнка с 3 до 7 лет, которая составляет 50% прожиточного минимума для детей в регионе", — подчеркивает Сорокина. Выплаты детям от 8 до 17 лет могут получать только единственные родители или те, кому назначены алименты по решению суда. В 2022 году такое пособие составит около 6500 рублей.

Экономист также напомнила об индексации пособии, компенсаций и социальных выплат, не связанных с размером прожиточного минимума, с 1 февраля 2022 года на 8,4 %. Материнский капитал также получил солидную индексацию: на первого ребёнка он с 1 февраля составит 524 527 рублей, на второго ребёнка — 693,1 тысячи рублей, резюмировала Сорокина.