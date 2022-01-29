МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Четвертого февраля в Пекине открываются 24-е Зимние олимпийские игры. Президент России Владимир Путин прибудет в китайскую столицу с официальным визитом и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что во время переговоров состоится подписание долгосрочного соглашения о поставках российского газа по газопроводу "Сила Сибири — 2". Теплая зима не спасет: газ в Европе снова может подорожать

Реализация этого проекта станет знаковым событием в российской газовой отрасли. "Газпром" получит возможность диверсифицировать маршруты экспорта с полуострова Ямал, где расположены гигантские месторождения природного газа. Сейчас поставки оттуда могут осуществляться только в западном направлении — в европейскую часть России и далее в страны Восточной и Западной Европы.

ТЭО ГОТОВО, ЖДЕМ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

"Газпром" сделал большой шаг на пути реализации "Силы Сибири — 2" — второго экспортного газопровода в Китай. Российская газовая компания завершила технико-экономическое обоснование проекта газопровода "Союз Восток" — продолжению "Силы Сибири — 2" по территории Монголии.

Изначально маршрут "Силы Сибири — 2" должен был пролегать только по российской территории — через Алтай до границы с Сянган-Уйгурским автономным районом Китая. Однако этот маршрут пролегал по гористой местности и природному заповеднику Укок, что вызывало протесты экологов и защитников окружающей среды. Новый газовый год. Как январский транзит через Украину скажется на ценах

Несмотря на необходимость транзита через территорию третьей страны, монгольский маршрут имеет свои преимущества: пролегает преимущественно по равнинной территории и позволяет доставлять газ в экономически развитые регионы северо-восточного Китая, в том числе в столицу страны Пекин.

В 2020 году во время пандемии коронавируса "Газпром" по договоренности с Улан-Батором приступил к оценке проекта строительства газопровода мощностью 50 млрд куб. м/г через Монголию в Китай. Планировалось завершить работу над ТЭО до конца 2021 года, но процесс согласований и утверждений затянулся.

Переговоры между "Газпромом" и CNPC — государственной нефтяной компанией — о строительстве второго газопровода из России в Китай ведутся уже давно, но договор еще не подписан.

РЫЧАГ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Ямальский газ является ресурсной базой для газопровода "Северный поток — 2". "Газпром" завершил строительство этого газопровода в сентябре прошлого года, несмотря на противодействие со стороны США и ряда стран Восточной Европы. Просчитались: Польша заплатит России за газ больше, чем отсудила

После проведения испытаний и пусконаладочных работ газопровод был заполнен газом и подготовлен к запуску в эксплуатацию. "Северный поток — 2" мощностью 55 млрд куб. м/г проложен из России в Германию по дну Балтийского моря, в обход территории сопредельных государств.

Однако под давлением США и Европейской комиссии правительство Германии затягивает процесс сертификации газопровода в соответствии с требованиями ЕС.

Без сертификации запуск газопровода в эксплуатацию невозможен, утверждают в Брюсселе. Более того, германские власти заявляют, что не допустят запуск газопровод, в случае "российской агрессии против Украины". США и ЕС изначально политизировали проект "Северный поток — 2", чтобы использовать его, как рычаг давления на Россию.

Одновременно из Вашингтона и Брюсселя звучат обвинения в том, что Москва использует газ, как оружие против европейцев.

"Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для ее экономики", — заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

Угроза наступления последствий — экономических и финансовых санкций против России — стала обыденной для Белого дома и Конгресса США.

"Газпром" готов существенно увеличить экспорт газа в Европу сразу после сертификации "СП-2" и заключения соответствующих договоров с европейскими партнерами.

Спрос на газ в Европе превышает 500 млрд куб. м/г. Более трети от этого объема поставляет в Европу российский "Газпром".

САХАЛИНСКИЙ ГАЗ ДЛЯ КИТАЙСКИХ ТОВАРИЩЕЙ

Подписание долгосрочного соглашения о поставках газа по "Силе Сибири — 2" позволит уменьшить зависимость России от экспорта газа в западном направлении и станет большим шагом на пути экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Однако поставки по этому газопроводу могут начаться только через несколько лет. Что получит Европа, если в трубу "Газпрома" добавят газ "Роснефти"

В связи с этим "Газпром" рассматривает возможность экспорта газа в Китай с месторождений на шельфе острова Сахалин по отводу от существующего газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Ранее сообщалось, что начальный объем поставок составит 8 млрд куб. м/г с перспективой увеличения до 20 млрд куб. м/г.

Ресурсной базой может стать Южно-Киринское газоконденсатное месторождение, запасы которого превышают 814 млрд куб. м. Однако его разработке препятствуют санкции США против "Газпрома": они не позволяют российской компании приобретать оборудование западного производства, используемое для добычи газа на шельфе.

Необходимое оборудование имеется у китайских партнеров. В июне 2021 года китайские СМИ сообщили о начале промышленной добычи газа компанией CNOOC на шельфе острова Хайнань. Глубина моря в районе добычи достигает 1500 м — значительно больше, чем глубины у побережья Сахалина. Платформа, с которой ведется добыча, и все оборудование произведены в Китае.

Вчера российский посол в Пекине Андрей Денисов сообщил, что переговоры между Россией и Китаем о поставках газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли высокой степени готовности.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАСТУЩИЙ РЫНОК

Спрос на газ в Китае растет быстрыми темпами. Собственная добыча не может обеспечить растущие потребности страны. По данным Государственного статистического бюро КНР, в 2021 году добыча газа выросла на 8,2% по сравнению с годом ранее — до 205,3 млрд куб. м. Импорт газа — трубопроводного и в виде СПГ — вырос почти на 20%, достигнув 167,5 млрд куб. м. Зафиксирован новый рекорд поставок газа из России в Китай

В прошлом году поставки по газопроводу "Сила Сибири" увеличились относительно 2020 года более, чем в два раза — до 10,4 млрд куб. м.

Сейчас по силе "Силе Сибири" поставляется только газ, добываемый на Чаяндинском газоконденсатном месторождении в Якутии. В конце 2022 года завершится строительство газопровода между Ковыктинским и Чаяндинским месторождениями, это позволит существенно увеличить поставки по "Силе Сибири".

К 2025 году планируется довести объем экспорта газа в Китай до 38 млрд куб. м.

Согласно прогнозу транспортной компании PipeChina, спрос на газ в Китае к 2030 году увеличится до 526 млрд куб. м, а к 2035 году — до 650 млрд куб. м.

Китай все больше нуждается в газе и других энергоносителях для поддержания темпов экономического роста. Поставки трубопроводного газа из России — самый надежный источник поставок энергоносителей в Китай, поскольку США и их сателлиты не способны их заблокировать.