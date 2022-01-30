МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Весь январь на фондовом рынке выдался достаточно напряжённым. Доллар по отношению к рублю с начала года укрепился на 7% и в моменте доходил до 80 рублей за доллар. В беседе с агентством "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров попробовал спрогнозировать, что будет с российской валютой дальше.

Он отметил, что инвесторы уже начали готовиться к росту ключевой ставки в США, первое повышение рассматривается в марте 2022 года. Индекс доллара DXY так же не остался в стороне и на этих новостях продолжает укрепление по отношению к корзине других валют.

"Выросла напряжённость на геополитической арене, а заявления о новых санкциях только добавили огня на валютном рынке. В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля", — добавил собеседник агентства.

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Специалист добавил, что если на рубль будет продолжено давление, то ЦБ может выйти на рынок с дополнительными интервенциями, то есть, начнёт продавать валюту.

11 февраля планируется заседание ЦБ, где будет решение по ключевой ставке, — указал он еще один важный фактор для курса рубля.

"В феврале верится, что напряжённость спадёт, дипломатия победит, эмоции уйдут и Центральный банк поднимет ключевую ставку, это может позитивно повлиять на российский рубль и даст "топлива" для укрепления до 76-74 рублей за доллар", — подытожил Макаров.