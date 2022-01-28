МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. На данный момент явно не самое лучшее время для операций с валютами. Российская валюта падает в основном из-за нарастания напряжения между Россией и Западом на фоне слухов о возможной эскалации конфликта на Украине. Об этом "Прайм" рассказал аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

Он подчеркнул, что подобные периоды нестабильности тяжело просчитать, а их исход зависит от человеческого фактора и принятия решений конкретных лиц.

"В целом шансы реальной эскалации конфликта на Украине невелики, и, как это было ранее, напряженность спадет через несколько недель, а курс российской валюты, скорее всего, вернется к более привычным уровням в 74–76 рублей за доллар. Также хочется отметить, что ЦБ РФ не стал скупать валюту в рамках бюджетного правила, что оказывает поддержку рублю", — объяснил Маслов.