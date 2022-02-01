МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. На курс рубля влияют всего два фактора – геополитика и цены на энергоресурсы. Их вес колеблется в зависимости от обстоятельств, но и то, и другое может существенно пошатнуть или укрепить позиции, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Аналитик объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли

"Это можно было увидеть в октябре прошлого года, когда нефть в моменте доходила до 86 долларов за баррель, а рубль укреплялся выше 70 единиц за доллар – максимума с июля 2020 года", — напомнил Коган.

При таких ценах на нефть, по его мнению, рост курса доллара до 90 рублей выглядит чем-то невероятным, даже несмотря на возможное продолжение трений между Россией и НАТО по украинскому вопросу.

Иное дело, если действительно вспыхнет вооруженный конфликт, в котором примет участие Россия.

"В таком случае обвал рубля может случиться очень быстро, и здесь российскую валюту не спасет даже максимальная с октября 2014 года цена на нефть", — убежден эксперт.

Другой кейс, который может пошатнуть слегка укрепившиеся позиции рубля, по его мнению, – это снижение нефтяных котировок через распродажу госрезервов Китая и США, а также снятия санкций с Ирана, который моментально выплеснет на рынок около 2 миллионов баррелей в сутки, чем перекроет весь дефицит топлива на рынке.

"Также возможен вариант, при котором ОПЕК+ начнет наращивать добычу, подняв ее ежемесячное увеличение с 400 тысяч баррелей в сутки. При текущей напряженности на геополитическом поле снижение может сильно ударить по позициям рубля, закрепив российскую валюту в районе 80 единиц за доллар и подняв выше 90 – за евро", — отметил Коган.

Еще один фактор, который может обвалить нефтяной рынок, по его словам, – это новый виток пандемии в виде нового опасного штамма. "Тогда цены могут рухнуть вдвое, а расклад со 100 рублями за доллар может оказаться более чем реальным".