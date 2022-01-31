МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Елена Гуринович. На прошлой неделе ситуация на валютном рынке заставила россиян понервничать: доллар укреплялся выше 80 рублей, евро перешагивал психологическую отметку в 90 рублей. Эксперты финансового рынка в беседе с агентством "Прайм" рассказали, чего ни в коем случае не стоит делать сейчас с валютой и дали прогноз по дальнейшему развитию событий. Банки фиксируют рост интереса россиян к продаже валюты

Российский финансовый рынок испытывал давление весь январь: сначала на торги влияла ситуация в Казахстане, позднее — обострение ситуации вокруг Украины. На фоне заявлений о поставках Киеву вооружений и призывов Вашингтона к американцам покинуть территорию Украины, рубль терял до 80 рублей к доллару и 90 к евро.

ФАКТОР "ГЕО" ПРОТИВ ПЛЮСОВ

На фоне нынешней геополитической ситуации, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, делать среднесрочное и долгосрочное прогнозирование курса рубля сложно.

Сильной и психологически важной преградой для усиления обесценивания национальной валюты, по мнению главного аналитика АЛОР БРОКЕР Алексея Антонова, является «круглая» отметка 80 рублей за доллар.

"Ее пробитие может заставить спекулянтов активизировать игру на ослабление рубля, а население — увеличить покупку доллара. В целом мы считаем, что сейчас в курсе российской валюты примерно 3 рубля составляют политические и санкционные риски", — отметил он.

"Российский финансовый рынок сильно пострадал в январе от резко возросших геополитических рисков — это спровоцировало массовый отток средств нерезидентов из рублевых активов, что оказало значительное давление на российскую валюту", — добавил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Экономист указал, что на прошлой неделе, после прохождения рублем отметки 80 к доллару и 90 к евро, в ситуацию вмешался Банк России, объявивший о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила. "Это выступило значительной поддержкой курсу рубля в свете того, что плановый совокупный объем по покупке валюты на период 14 января-4 февраля был рекордным за все время существования бюджетного правила. Это 585,9 млрд рублей", — пояснил он.

РУБЛЮ НА ПОЛЬЗУ

Наметкин обратил внимание на то, что, за исключением геополитической напряженности, все остальные факторы играют на пользу рубля.

В частности, поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть. Пока, отметил Бахтин, прогноз энергетического рынка предполагает комфортную для России и нацвалюты стоимость барреля "черного золота".

"Кроме того, в пользу рубля продолжат играть высокие ставки и крепкий макроэкономический базис России. Это значительные накопленные резервы, консервативная бюджетная политика, отрицательный чистый госдолг", — перечислил эксперт.

Кроме сырьевых цен в плюс рублю играет платежный баланс России, добавил экономист ЦСР. "По данным Банка России, в целом за прошлый год текущий счет платежного баланса вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2020 годом, впервые превысив 120 млрд долларов, что также выступает фактором поддержки для рубля. Поэтому по мере снижения неопределенности на геополитической арене и улучшения новостного фона можно ожидать заметного восстановления котировок отечественной валюты", — указал он. Финансист предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты

Однако если цены на энергоносители, как и на другие товары российского экспорта, пойдут вниз, это может серьезно ударить по российской валюте. Это, предупредил Антонов, может произойти вследствие ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. "Борьба американского регулятора с инфляцией уже приводит к значительному укреплению курса доллара к основным мировым валютам", — добавил собеседник агентства.

В целом, Антонов не ждет серьезного укрепления рубля. "С очень большой вероятностью год мы закончим при гораздо более высоком курсе доллара", — посетовал он.

Представитель БКС в базовый прогноз заложил улучшение внешнеполитической конъюнктуры ближе к весне.

"Уже в феврале курс рубля к доллару может вернуться в район 74-75. Далее по году диапазон валютной пары может составлять 72-76", — подсчитал он.

По мнению Наметкина, сейчас доллар находится вблизи среднесрочных максимумов против рубля и покупать американскую валюту в настоящее время нецелесообразно.

КУДА ТРАТИТЬ?

Эксперты сошлись во мнении, что в нынешней ситуации с курсами валют россиянам стоит действовать прагматично.

По мнению Наметкина, сейчас удачный момент для приобретения значительно подешевевших российских акций. "Помимо уже озвученных фундаментальных факторов, их привлекательность на долгосрочном горизонте связана с высокой дивидендной доходностью", — указал он.

Однако, по мнению Антонова, лучший вариант вложений — держать часть сбережений в валютных инструментах, наиболее надежными и выгодными среди которых сейчас могут быть еврооблигации.

"Но большую часть средств стоит пока инвестировать в ОФЗ. Возможно, скоро сложится отличный момент для покупки российских акций на средне- и долгосрочный период", — отметил аналитик.

С ним согласился и Бахтин, добавив, что если вы зарабатываете и тратите в рублях, оптимально держать не менее 30% сбережений в валютных активах.

"Валюту саму по себе при этом не стоит воспринимать как объект для инвестиций, так как деньги медленно, но верно «подъедает» инфляция. Поэтому валюту лучше всего использовать как инструмент для покупки в свой портфель иностранных активов. Это могут быть акции, облигации, валютные ПИФы и другие инструменты", — подытожил он.​