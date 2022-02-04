МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Последние пять торговых сессий стали позитивными для российского валютного рынка. Несмотря на всплеск геополитической напряженности в середине прошлой недели, улучшение геополитического фона привело к продолжительному отскоку российской валюты. В результате по итогам прошлой недели российский рубль подешевел к доллару всего на 0,5%, но на фоне глобального укрепления доллара это оказалось лучше динамики большинства валют развивающихся и развитых рынков. На этой неделе рубль укрепился к доллару еще на 2,5%. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

НАТО, Россия, США

Финансист дал прогноз, куда может "отбросить" рубль геополитика

Он напомнил, что политические консультанты "нормандской четверки" предупредили о безусловном соблюдении перемирия на Юго-Востоке Украины, а также приверженность минским соглашениям.

По словам замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, неприемлемой является даже мысль о войне между народами России и Украины, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Если это зависит от России, то войны не будет. Войны мы не хотим". Беларусь сообщила, что по окончании совместных учений российские войска покинут территорию страны.

"Хотя в течение недели рубль подскакивал до максимума с ноября 2020 года (80,40 рублей за доллар), не взирая на поддержку со стороны приостановленных интервенций Банка России, с момента, когда появились сигналы снижения напряженности, рубль продолжает укрепляться и в настоящий момент торгуется в коридоре 76-77 рублей за доллар", — прокомментировал Петроневич.