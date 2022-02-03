МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Рубль в начале года обычно укрепляется, но в этом январе он ослаб по двум главным причинам — геополитическая ситуация и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.

Во-первых, на российскую валюту влияет сложная геополитическая ситуация. "Нерезиденты продают российские акции и облигации и конвертируют рубли в валюту, а ЦБ РФ, в свою очередь, вынужден покупать валюту в больших количествах, так как сильно выросли цены на нефть и газ и экспортеры продают на бирже большие объемы валютной выручки", — замечает эксперт.

В данный момент покупки валюты приостановлены и это работает в пользу поддержки курса рубля. Но так как геополитические риски никуда не ушли, пик инфляции пока не достигнут, и нерезиденты не будут вкладываться в российские ценные бумаги.

"Это значит, что весной курс доллара не вернется на отметку 72–73 рубля. Геополитическая "премия" составляет сейчас примерно 8 рублей, и в условиях приостановки взаимных обвинений НАТО и России курс рубля мог бы повысится до отметки 70 рублей за доллар, если бы напряженность в политике сошла на нет", — считает Верников.

Куда "уносит" рубль геополитика и как спасти сбережения

"Получается интересный парадокс: обычно в начале года рубль крепкий из-за сезонного фактора, но с мая – в сезон покупки валюты отпускниками – он слабеет. Но этот год не начался с укрепления курса нацвалюты, так что до лета возможно сохранение боковой динамики курса доллара в коридоре 76,5 – 81,5 рублей за доллар", — убежден собеседник агентства.

А вот во второй половине года, вполне вероятно, по словам Верникова, укрепление курса рубля в район 72 рублей за доллар.