МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Риски лишиться своей загородной недвижимости во многом зависят от финансово-экономической привлекательности объекта и определяются месторасположением загородного жилья, спросом и актуальностью на рынке своей ценовой категории, потенциальной ценой как выгодой от хищения, количеством потенциальных покупателей, готовых быстро выйти на такую сумму сделки, а для злоумышленников, соответственно, возможностью быстро совершить продажу и получить деньги. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат, партнёр Criminal Defense Firm Артем Половинкин.

"Чем большим престижем и спросом пользуется конкретный район и недвижимость на его территории, чем быстрее и беспрепятственнее можно продать объект, тем интереснее для злоумышленников ваш загородный дом", — отмечает он.

Юрист поясняет, что наличие таких обременений, как долей собственности родителей, супругов, детей, с одной стороны, требует получения согласия на проведение сделки купли-продажи загородной недвижимости, усложняет саму сделку и затягивает сроки ее проведения. С другой стороны, потенциальные злоумышленники, скорее, выберут для захвата объект, в котором собственником жилья является одинокий человек – это "стандартная схема черных риэлторов".

"Чтобы сократить риск лишиться своей недвижимости, необходимо исключить возможность заочного проведения сделок с ней в ваше отсутствие, то есть от вашего имени, по доверенности. Для этого на каждый конкретный объект недвижимости необходимо подать заявку в Росреестр через МФЦ или портал Госуслуг, чтобы все сделки с ним совершались только при вашем личном участии, получив официальный документ о регистрации такой записи", — советует адвокат.

Что могут узнать мошенники по вашему номеру телефона не выдавать их без острой на то необходимости и без права передоверия", указывает Половинкин.

В случае высокой стоимости объекта загородной недвижимости и отсутствия опыта таких сделок лучше воспользоваться услугой их нотариальной проверки и сопровождения, подобрав нотариуса, который специализируется на них, имеет опыт и репутацию их проведения, считает юрист.

Перед покупкой нового земельного участка и загородного дома, перед началом его строительства эксперт советует заранее документально проверить чистоту и законность оформления права собственности, категорию земель, особенно вблизи аэропортов, охраняемых природных зон, рек и водоемов, вид (этажность) разрешенного строительства и наличие согласований, разрешения на такое строительство, чтобы построенное, строящееся, планируемое здание не выходило за границы принадлежащего вам земельного участка, а также соблюдение установленных СНиП расстояний от границ здания, заранее согласовать соответствующие разрешения и документы на подвод коммуникаций, дороги, строительство и параметры здания, по завершении строительства поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности на него.

"В противном случае заинтересованные госорганы и лица, чьи законные интересы даже формально нарушены вами, могут через суд обязать вас снести построенный объект. При этом нередко стоимость таких загородных объектов недвижимости делает их лакомым пирогом для злоумышленников, о чем необходимо помнить собственникам таких домов", — подытожил юрист.