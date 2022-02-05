МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Сравнивать зарплаты и цены в России и странах Европы — занятие модное, но не всегда благодарное. Все дело в способе и методике сравнения, а здесь все не так просто. Но можно сказать определенно одно — пока в России чуть ли не самые дешевые в Европе бензин, интернет и такси, а также услуги массового спроса.

БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Россия — один из лидеров по доступности для населения газа, электроэнергии и бензина. Эти ресурсы добываются в нашей стране и, следовательно, тарифы на них ниже, чем в большинстве зарубежных стран. "Кроме этого, в России действует демпферный механизм формирования розничных цен на бензин, который нивелирует колебания мировых цен на нефть и снижает их влияние на потребительские цены", — рассказывает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Водителям объяснили, когда дешевый бензин лучше дорогого

Несмотря на постоянный рост средних цен на заправках, в России по-прежнему чуть ли не самые дешевые в Европе бензин и дизельное топливо, признает и сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. "Если у нас литр бензина в 2021 году стоил немногим более 51 рубля, то в странах Скандинавии он стоит около 150 рублей. Дешевле в прошлом году бензин стоил только в Казахстане — порядка 32 рублей в пересчете на российскую валюту. Примерно такая же история с дизельным топливом — в России оно в среднем в 2-2,5 раза дешевле, чем в Европе", — подсчитал он.

Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах предлагает не забывать о том, что по ценам единой Европы не существует: они везде разные. Те же цены на бензин, в основном, зависят от акцизов, а "они в каждой стране свои".

По словам доцента экономического факультета РУДН Сергея Черникова, в европейских странах автомобили и бензин зачастую специально облагаются поборами, формирующими высокую стоимость. "Таким образом некоторые государства "выдавливают" европейцев в достаточно развитый общественный транспорт. Поэтому люди в каком-нибудь Франкфурте, даже имея возможность купить авто, не делают этого из-за возможности добраться до нужной точки на карте на автобусе. Из-за таких нюансов сравнивать отдельные товары, с точки зрения потребителя, малоинформативно — лучше сравнивать "уровни жизни"", — считает он.

ТАКСИ

Так или иначе, относительная дешевизна бензина в России отражается и на довольно недорогом, по европейским меркам, такси — по сравнению с самыми дорогими городами Европы поездки по Москве дешевле в 5-6 раз со средним чеком в 6-7 евро. В Госдуме предложили снизить тарифы на перевозку детей в такси

Но при этом поездки в Софии, Бухаресте и Киеве будут дешевле, чем в Москве, в полтора-два раза, замечает Переславский.

Помимо прочего, более низкие цены на такси объясняются еще и тем, что в них заложена существенная доля дешевого труда, добавляет Табах.

УСЛУГИ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ

Интернет у нас тоже исторически дешевле, что вообще свойственно небогатым странам, говорят эксперты.

"При одинаковой скорости цены в России как за гигабайт трафика, так и за безлимитный тариф, как минимум в два раза меньше, чем в европейских странах, а относительно Англии или Германии — в 5-6", — сделал подсчет Переславский.

В России рынок услуг связи является социально значимым, и антимонопольная служба осуществляет постоянный мониторинг тарифов на связь и интернет. Также сдерживает цены конкуренция между отечественными провайдерами — во многих странах "конкуренция на рынке услуг по доступу в интернет невысока или отсутствует", отмечает Долгова.

ПРОДУКТЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

Вполне естественно, что дороже, чем в Европе, в России продаются товары, импортируемые с Запада — люксовые бренды одежды, часы, автомобили, не производящиеся в России. Некоторые из этих товаров подорожали на 90% за 2021 год.

Здесь, в целом, по мнению Переславского, дополнительные статьи расходов очевидны — логистика, хранение, таможенные пошлины.

"Цены на потребительские товары не первой необходимости формируются под воздействием соотношения спроса и предложения, здесь большее влияние на ценовые тенденции оказывают торговые сети", — полагает Долгова.

Кроме этого, существенная доля импортных товаров, колебания валютного курса, затраты на логистику и другие факторы не способствуют снижению цен на одежду, обувь и пр. В России хотят ввести штрафы за искажение информации о товарах

В России дороже товары, подпадающие под пошлины, — одежда, неконтрафактные духи, бытовая техника, импортные продукты. При этом на стоимость импортного продовольствия также негативно влияют ограничения на ввоз, так называемые "контрсанкции", говорит Табах.

По словам первого вице-президент "Опоры России" Павла Сигала, также у нас дороже продукты питания эко-класса из-за высокой себестоимости и низкой конкуренции в секторе.

УСЛУГИ И ВЫХОД "В СВЕТ"

А вот услуги в России дешевле, чем в развитых странах Европы, поскольку у нас более низкий уровень зарплат. "Это влечет за собой более низкий спрос и более низкие издержки: в отличие от товаров, стрижку или услуги сантехника экспортировать нельзя", — поясняет главный экономист "Эксперт РА".

Выход "в свет" "практически в любом формате" (поход в кафе, кино, театр, концерт, бар) в Европе будет дороже, чем в России. Довольно дешевы в сравнении с зарубежными аналогами образовательные услуги. Алкоголь и сигареты, естественно, в России дешевле (иногда в разы). Также в разы у европейцев дороже ЖКХ.

"Если же сравнивать именно "уровни жизни", то внезапно выяснится, что они в крупных городах России и Европы не влезают в категории "лучше/хуже", а просто разные — как по ритму, так и по структуре трат", — полагает Черников.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Сравнивать зарплаты и цены в России и (обычно) развитых странах стало модным занятием. Нередко при этом выясняется, что в России что-то дороже или дешевле, чем "там" — однако беда всегда кроется в способе сравнения.

"Чтобы адекватно что-то сравнить, нужно немало потрудиться, в том числе над методикой. Обычные же, "попсовые" способы из серии — "а вот у нас зарплата 50 рублей, а там — 100 рублей", — как правило, вырваны из контекста и бессмысленны", — констатирует доцент РУДН.

Что касается цен в России в 2022 году, то тут нужно смотреть только на два фактора — на пандемию и дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины, как следствие — неопределенность в отношениях России и Запада, говорят эксперты.

"Если пандемия начнет угасать, а отношения между РФ и Евросоюзом будут налаживаться, то укрепление рубля к евро может остановить цены на европейские товары на текущих значениях, несмотря на инфляцию. Если же напряжение будет расти — стоит ждать дальнейшего роста цен", — подытожил Переславский.