МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Употребление алкогольных напитков вредно для организма, особенно для сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, сахарного диабета. Также есть риск онкологических заболеваний, интоксикации организма, токсического воздействия на головной мозг, риск психических расстройств. Прием алкоголя может приводить к нарушению функции ЖКТ (гастриты, язвенная болезнь, цирроз печени), и наконец, к аллергическим реакциям. При этом по своему влиянию напитки отличаются, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов. Россиянам назвали продукты, которыми нельзя закусывать алкоголь

"Что касается самых вредных алкогольных напитков с точки зрения влияния на организм, то, коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных из них. При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов. Также при превышении дозировки 80 мл и более коньяк оказывает сосудосуживающий эффект", — отметил врач.

Пиво при частом употреблении оказывает нагрузку на почки и отрицательно воздействует на слизистую желудка и поджелудочной железы. При длительном приёме приводит к заболеваниям эндокринной системы, нарушению репродуктивной функции, гормональным расстройствам, как у мужчин, так и у женщин. Врач не рекомендует пить пиво в жаркую погоду, из-за негативного воздействия этого напитка на функцию печени.

По словам Османова, в алкогольных коктейлях содержится большое количество сахара, и при частом употреблении они тоже вредны для организма, приводя к метаболическим расстройствам (сахарный диабет, ожирение и т. д).

Специалист отмечает также, что в энергетических напитках содержится кофеин, их регулярное употребление чревато проблемами с памятью, неврологическими расстройствами (головокружение, головные боли, потеря сознания). Могут возникать и проблемы с сердцем, в частности, нарушение сердечного ритма. В России предлагают запретить продажу алкоголя в выходные

В игристых винах и шампанском тоже содержится большое количество сахара, которые приводят к нарушениям функции печени и поджелудочной железы.

По словам врача, самыми безвредными алкогольными напитками считаются вина. "В умеренных количествах вино разжижает кровь, расширяет сосуды, в средиземноморской диете его рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", — указал терапевт.

"Однако стоит учитывать тот факт, что из-за низкого содержания спирта человек не способен контролировать количество выпитого, и таким образом повышается нагрузка на печень", — также отметил он.

Употребление большого количества водки приводит к вышеперечисленным заболеваниям, интоксикации организма, отравлении, нарушению функции сердца, печени, почек и т д, пояснил эксперт. Берегите себя и не злоупотребляйте спиртными напитками.