МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Самый простой способ получить доступ к бирже – открыть брокерский счет и совершать операции через него. Покупка валюты через биржу значительно выгоднее сильно отличающимся в сторону покупателя курсом – здесь нет банковской комиссии и наценки, то есть покупка производится напрямую на рынке, а не у банка, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Что скупать во время обвала бирж, а от чего избавляться

Соответственно, курс становится как минимум на процент выгоднее, а при покупке больших объемов эта разница становится достаточно существенной, уточняет он.

Фактически, по словам Кричевского, это "кейс, доступный для любого гражданина, у которого есть возможность открыть брокерский счет", а возможность эта с учетом дистанционного открытия без посещения отделения банка или брокерского дома есть по сути у каждого.

"Вкладки по открытию инвестиционных или брокерских счетов есть на сайте каждого банка. Главное — не перепутать обычный брокерский счет с ИИС, потому что при снятии денег с ИИС придется закрывать счет", — поясняет финансист. Финансист назвал основания для нового обвала рубля

Единственным препятствием для снятия наличных может стать необходимость в открытии валютного счета для перевода с брокерского счета денежных средств в единицах, отличных от рублей, но в большинстве крупных банков сейчас есть возможность открытия дополнительных валютных счетов с привязкой к основному, поэтому данная операция вряд ли займет больше нескольких дней, объясняет эксперт.

"Таким образом, покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания определенной денежной подушки в иностранных денежных единицах, так и для покупки какой-либо валюты для путешествий, поскольку курс при покупке на бирже будет выгодно отличаться за счет отсутствия посредника в виде банка и его вознаграждения за операцию, которое учитывается в стоимости валюты", — заключает Алексей Кричевский.