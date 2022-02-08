МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рыночная оценка месторождения платины и палладия "Федорова тундра", по оценкам экспертов, составляет порядка 500 миллионов долларов, а запасы оцениваются почти в 350 тонн платиноидов. Инвестиции в этот проект могут быть достаточно выгодными на фоне складывающейся на мировом рынке конъюнктуры. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций

Бизнесмен Андрей Комаров в начале 2022 года стал бенефициаром проекта по освоению месторождения "Федорова тундра", расположенного на территории Мурманской области и считающегося одним из крупнейших в Европе месторождений палладия и платины. Он приобрел 99,99% в ООО "Федорово Минералз", которому принадлежит 74,9% в ООО "Федорово Холдинг", собственника АО "Федорово Рисорсес", являющегося недропользователем и оператором проекта платинового месторождения, следует из материалов ЕГРЮЛ. Сообщается, что сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба. Проект получил статус резидента Арктической зоны РФ.

Для Кольского полуострова и Арктики в целом освоение месторождения "Федорова тундра" — это возможность создать крупнейший в Европе кластер по добыче и переработке металлов платиновой группы (МПГ). Проект, который может стать драйвером развития региона, предусматривает создание современного высокотехнологичного производства. В его рамках к 2027 году планируется строительство горно-обогатительного комбината для добычи и обогащения медно-никелевой с платиноидами руды. Общий объем инвестиций в проект составит более 60 миллиардов рублей.

Разработчики планируют в течение 25 лет эксплуатации месторождения добывать от 8 до 16 миллионов тонн руды в год и производить порядка 8 тонн платиноидов в концентрате. Это вполне возможно, ведь балансовые запасы месторождения составляют 348 тонн МПГ, 190,4 тысяч тонн никеля, 17,9 тонн золота, 276,8 тысяч тонн меди.

Такие перспективы отражаются на его рыночной оценке, уверены эксперты.

"При цене 1,800 долларов за тройскую унцию (наш прогноз на 2022), это проект с потенциалом NPV около 500 миллионов долларов", — подсчитал для "Прайм" глава аналитической группы "Ренессанс Капитал" по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын.

АВТОПРОМ ПРОСЫПАЕТСЯ

Для того чтобы понять, много это или мало, нужно разобраться с ситуацией на рынке палладия. Цены на этот металл с начала 2022 года вернулись к уверенному росту на фоне геополитической напряженности и надежд на восстановление автомобильного рынка. Так, за январь он подорожал почти на четверть и сейчас стоит более 2,200 долларов за тройскую унцию. Это больше, чем цена золота, которая составляет чуть более 1,800 долларов за тройскую унцию. Эксперты предсказали падение продаж новых автомобилей в России

Сегодня более 80% палладия применяется в автомобильной промышленности в системах, сокращающих количество выхлопных газов. Автопром испытал существенные проблемы из-за пандемии, но уже просматриваются признаки его скорого восстановления. Об этом говорят крупные производители — так, например, Hyundai Motors ожидает начала восстановления производства уже в первом полугодии текущего года, а Toyota заявила о планах произвести в этом году рекордные 11 миллионов автомобилей.

Дальнейшее будет зависеть как от скорости восстановления спроса на автомобили, так и от распространения электромобилей, в которых двигателя внутреннего сгорания нет. Но в ближайшие несколько лет ситуация не изменится кардинальным образом — палладий по-прежнему будет востребован в традиционных автомобилях, которые вряд ли уступят электромобилям существенную долю рынка.

Вместе с тем, по мнению Синицына, необходимо учитывать перспективу возможного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке палладия.

"В связи с замещением авто с ДВС на электромобили в Китае, Европе и США, к 2026 мы оцениванием профицит на рынке палладия в 1.5 миллионов унций, что может привести к существенному падению цены", — предупредил он.

ВОДОРОДНОЕ БУДУЩЕЕ

При этом многие текущие прогнозы аналитиков по рынку палладия не учитывают возможное использование этого металла со стороны такого перспективного направления как водородная энергетика. Чубайс рассказал, сколько может получать Россия от экспорта водорода

Между тем, международные исследования показывают возможности использования палладия для хранения и транспортировки водорода и создания эффективных топливных элементов, а также возможность использования палладия вместо платины в качестве стандартного катализатора для запуска водородной реакции, применяемой в электромобилях на топливных элементах (FCEV).

Палладий также применяется в электронике, медицине и ювелирном производстве. В перспективе он может быть востребован в ряде других областей, связанных с современными технологиями. Все это делает металл весьма интересным для инвестиций.

К металлам платиновой группы (МПГ, платиноиды) относят шесть металлических элементов — платина, палладий, рутений, родий, осмий и иридий. Основными платиноидами, с более значительными объемами потребления по сравнению с другими элементами МПГ, принято считать два металла — платину и палладий.

МПГ сегодня рассматриваются как необходимые компоненты для развития экологических технологий. Россия производит 45% всего мирового объема потребления палладия, на втором месте находится ЮАР.