МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мягкое течение болезни при "омикроне" не отменяет влияние вируса на весь организм. Под удар попадают, в первую очередь, сосуды – как следствие, нарушение функции эндотелия (внутренней оболочки сосудов), тромбозы, осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому после заболевания, даже если оно протекало в относительно легкой или даже бессимптомной форме, целесообразно обратиться к врачу для определения степени поражения органов и систем и сбоев в системе регуляции. Это зависит от тяжести перенесенного заболевания и характера поражения, рассказывает агентству "Прайм" заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова.

Особенно важно обратиться к специалистам, если сохраняются боли в мышцах, слабость, головные боли, отмечается снижение остроты зрения и слуха или любые другие проявления нездоровья. В таком случае желательно пройти углубленное медицинское обследование, отмечает врач.

Период восстановления после заболевания, по словам эксперта, может составлять, по разным оценкам, от нескольких дней до полугода.

"Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний", — подчеркивает Зыкова.

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Врач не советует также сразу возвращаться в спортивный зал и к прежнему формату тренировок. "Во время болезни и как минимум в течение двух недель после выздоровления стоит воздержаться от занятий спортом и интенсивных нагрузок. В этот период физическая активность должна быть строго ограничена", — говорит она. После указанного срока можно возвращаться к тренировкам, согласовав темп и режим занятий с лечащим врачом.

Так, врач для начала может порекомендовать провести функциональное тестирование и определить уровень восстановления систем и органов, что поможет сформировать тренировочную программу для продолжения занятий спортом. Наращивание интенсивности занятий происходит медленнее по сравнению с восстановительным периодом после других респираторных заболеваний.

"Во время болезни и несколько недель после следует придерживаться диетического питания, назначенного врачом. Оно должно быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков и жиров. Чтобы укрепить мышцы и вернуть им силу, следует добавить в рацион мясо, рыбу, яйца и другие продукты, богатые белком", — заключает Зыкова.