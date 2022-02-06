МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса поставила перед мировым научным сообществом в качестве одного из главных вопросов проблему того, почему одни люди заболевают Covid, а другие нет. Американский телеканал CNBC опросил ученых и собрал все данные, которые есть у науки сейчас. За сутки в России выявлен 180 071 случай COVID-19

Отмечается, что все больше специалистов работают над разгадкой вопроса: некоторые люди, похоже, никогда не заболевают Covid.

Почти у каждого человека есть много примеров в окружении, когда среди пар, семей или групп коллег, которые тесно общались, одни заражаются, а другие — нет. Это может быть связано с целым рядом факторов, начиная от предшествующего заражения подобным вирусом и заканчивая генетикой.

Профессор иммунологии в Имперском колледже Лондона Дэнни Альтманн рассказал телеканалу, что вероятность заражения в семье после одного положительного случая "не так высока, как вы себе представляете". В прошлом месяце Имперский колледж Лондона опубликовал новое исследование: люди с более высоким уровнем Т-клеток от коронавирусов простуды с меньшей вероятностью заразятся SARS-CoV-2, вызывающим Covid-19. Биолог объяснил, как COVID-19 может состарить организм

Как считает доктор Рия Кунду, первый автор исследования из Национального института сердца и легких Империала, "воздействие вируса SARS-CoV-2 не всегда приводит к заражению, и мы очень хотели понять, почему. Мы обнаружили, что высокие уровни ранее существовавших Т-клеток, создаваемых организмом при заражении другими человеческими коронавирусами, такими как обычная простуда, могут защитить от инфекции Covid-19".

При этом специалист отмечает, что "хотя это важное открытие, это всего лишь одна из форм защиты, и я хотел бы подчеркнуть, что никто не должен полагаться только на это. Вместо этого лучший способ защитить себя от Covid-19 — это пройти полную вакцинацию, включая получение дополнительной дозы".

Профессор молекулярной онкологии в Университете Уорика Лоуренс Янг сказал в свою очередь, что ранние данные свидетельствуют о том, что не заболевшие при тесном контакте с инфицированными люди естественным образом приобрели иммунитет от предыдущих инфекций коронавирусами простуды. Он считает, что порядка 20% случаев простудных инфекций вызваны коронавирусами простуды, "но почему некоторые люди поддерживают уровень перекрестно-реактивного иммунитета, остается неизвестным".

Специалисты изучают и роль вакцин в этом процессе. В многих странах по всему миру широко применяют прививки от коронавируса, и с различиями среди населения в отношении того, какая вакцина против коронавируса была введена и когда. Также уже применяются бустерные прививки, часть стран приняла решение о вакцинации детей младшего возраста.

Телеканал подчеркивает: доказано, что вакцины против Covid снижают количество тяжелых инфекций, госпитализаций и смертей и остаются в значительной степени эффективными против известных вариантов вируса. Но они не защищают на 100% от возможности заразиться. Также иммунитет от них со временем ослабевает, и он был несколько скомпрометирован вариантом омикрона.

Эксперт по инфекционным заболеваниям Медицинской школы Кардиффского университета Эндрю Фридман связывает факт, что некоторые люди не заражаются Covid, с "иммунитетом от вакцинации, предыдущей инфекции или и того, и другого". В Африке обнаружили омикрон-невидимку

По мнению специалистов, дальнейшие исследования людей, никогда не болеющих Covid, помогут лучше понять иммунный ответ на SARS-CoV-2. Янг считает, нужно выяснить все аспекты перекрестно-реактивного ответа на вирус.

Еще один вопрос, который поставила перед учеными пандемия, заключается в том, почему два человека с Covid могут так по-разному реагировать на инфекцию; например, у одного могут быть тяжелые симптомы, а у другого могут быть бессимптомные.

Ответ может крыться в наших генах. По мнению Альтманна из Имперского колледжа, различия между иммунными системами людей "имеют значение, по крайней мере, для того, получаете ли вы симптоматическое заболевание".

"Ключевые гены, которые контролируют ваш иммунный ответ, называются генами HLA. Они имеют значение для определения вашей реакции при столкновении с SARS-CoV-2. Например, у людей с геном HLA-DRB1*1302 значительно больше шансов заболеть симптоматической инфекцией", — добавил Альтманн.

Профессор также указал на опубликованные на этой неделе первые результаты британского исследования human challenge, проведенного Imperial и несколькими другими исследовательскими организациями. 36 здоровых молодых людей намеренно подверглись воздействию Covid, но только половина из них фактически заразилась вирусом.

"Как получается, что вы вводите пипеткой идентичную дозу вируса в ноздри людей, и 50% заражаются, а остальные 50% — нет?" — спросил Альтманн.

По существу, всем добровольцам, участвовавшим в исследовании, была введена низкая доза вируса, введенная через капли в нос, а затем тщательно контролировалась клиническим персоналом в контролируемой среде в течение двух недель.