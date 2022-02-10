МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. На фоне роста цен на нефть начинает достаточно серьезно расти норвежская крона. Для многих трейдеров и инвестиционных домов, занимающихся преимущественно валютным и товарным рынками, она является эталонной при анализе будущего возможного движения валют стран-экспортеров, пояснил агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"За текущую неделю крона укрепилась примерно на 3% к доллару, и ее движение в определенной степени напоминает движение российского рубля – тот же пик стоимости в октябре перед открытием омикрон-штамма — снижением нефтяных котировок и началом ястребиной политики ФРС", — подчеркнул он.

Финансист назвал срок, когда доллар снова будет по 60 рублей

"Предполагаемое начало повышения ключевой ставки ЕЦБ удивило рынок и выступило триггером для укрепления европейской валюты, которая также выросла примерно на 3% к доллару", — добавил Переславский.



