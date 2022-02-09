МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ, Татьяна Терновская. Несмотря на то, что рынок ожидает повышения ставки Банка России на 1 процентный пункт, регулятор может ее поднять в предстоящую пятницу всего на 0,5-0,75 пункта, рассказали агентству "Прайм" аналитики. Возможность ее повышения более чем на 1 пункт сохраняется, но это станет возможным при наступлении форс-мажорных событий геополитической или санкционной направленности. Аналитики дали прогноз по динамике ключевой ставки ЦБ

БЕЗ НАМЕКОВ

В предыдущие периоды Банк России так или иначе старался намекать рынку, каким может быть очередное повышение ключевой ставки. Так, например, в ноябре 2021 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что в декабре диапазон составит от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт. Ранее, в сентябре, она указывала, что Банк России не видит сценария, при котором он будет вынужден поднять ключевую ставку до 10% годовых и выше.

Ближайшая дата принятия регулятором решения по ключевой ставке — пятница, 11 февраля. И каких-либо сигналов рынку ЦБ не посылал. "На опорном февральском заседании мы уточним диапазон прогноза ключевой ставки, равно как и среднесрочный прогноз в целом", — говорится в заявлении Набиуллиной, которое она сделала в декабре прошлого года по итогам заседания совета директоров ЦБ. Тогда ключевая ставка была повышена на 1 процентный пункт до 8,5% годовых.

Согласно многочисленным опросам экспертов и аналитиков, проведенным СМИ, рынок ожидает, что в ближайшую пятницу Центробанк поднимет ключевую ставку тоже на 1 пункт — до 9,5% годовых. Агентство "Прайм" пообщалось с экспертами, у которых есть иные прогнозы. 70 или 100. Что готовят рублю и когда ждать перелома

ПОВЫШЕНИЕ БУДЕТ СКРОМНЫМ

Повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт — это очень смелые предположения. Такое мнение агентству "Прайм" высказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Он обратил внимание на то, что рыночные индикаторы (в частности, ставка MosPrime) на это не указывают. "Это ставка межбанковского кредитования, — отметил он. — Во вторник она поднялась до 9,24%. Это говорит о том, что как минимум крупные банки не закладываются на повышение ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт".

При этом он отметил, что возможность повышения ставки на 1 процентный пункт заложена на рынке ОФЗ. "Доходности там в районе 9,5-9,6%, — объяснил аналитик. — Но стоит помнить, что доходность ОФЗ сейчас формируется не только ожиданиями ставки, но и общим геополитическим фоном, который в последние пару недель улучшился. Есть некий положительный эффект, но пока рынок ОФЗ реагирует очень вяло, и какого-то сильного снижения доходности там не наблюдается".

По мнению Кочеткова, важен баланс между тем, что отражается в ставках межбанковского кредитования и рынком ОФЗ. "Все-таки на рынке ОФЗ мы закладываем некую геополитическую премию, а на рынке межбанковского кредитования мы видим более реальную картину — под какие проценты банки готовы кредитовать друг друга. Пока на горизонте месяца они готовы кредитовать друг друга примерно на 0,75 процентного пункта выше ставки Центрального Банка".

Аналитик добавил, что факт того, что регулятор не озвучивает на этот раз своих планов по ставке, также говорит в пользу того, что повышение будет более скромным, чем предполагают многие аналитики. По прогнозу Кочеткова, ЦБ в пятницу может повысить ставку на 0,5-0,75 процентного пункта. Эксперты не ждут быстрой реакции рынка на повышение ставки Федрезерва

РЫНОК МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ

"Наш ориентир по предстоящей ключевой ставке — это 9%, — заявил агентству "Прайм" главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин. — Мы прогнозируем, что регулятор повысит ставку на 0,5 процентного пункта".

По его словам, ситуация с инфляцией продолжает ухудшаться, однако не несет в себе какого-то "сюрприза". Прокудин напомнил, что в прошлый раз, когда регулятор принимал решение по ключевой ставке, инфляция была на уровне 8,4%. На конец января 2022 года, по предварительным данным, она составила 8,8%. "Раз инфляция в 2021 году была в 1,5 раза больше, чем в 2020 году, то и тарифы повысились в 1,5 раза. Эти 1,5 раза дали дополнительно 0,2%, — объяснил эксперт. — Плюс так совпало, что одна неделя в 2020 году была с нулевой инфляцией, это добавило еще 0,2%. Поэтому в результате получается 0,4%, ничего другого там не произошло". По мнению Прокудина, картина с ростом инфляции на 0,4% показывает, что корректировать ключевую ставку стоит примерно на половину процентного пункта.

Почему рынок ожидает повышения ставки ЦБ на 1 пункт? Все дело в ОФЗ, считает он. На фоне январского заявления замглавы МИДа Сергея Рябкова о проблемах в переговорах с НАТО ОФЗ обвалились. "Кредитный дефолтный спрэд, это то, что очень важно для нас, расширялся примерно с 1,2-1,3 до 2,5%. То есть, доходности наших долларовых облигаций выросли больше, чем на 1%. Сейчас он составляет примерно 2% — он сжался, но не до конца, — объяснил Прокудин. — Это привело к тому, что доходности ОФЗ, которые находились в районе 8,5%, резко переместились вверх вместе с этим кредитным дефолтным спрэдом. Поскольку сейчас доходности и длинных, и коротких ОФЗ находятся примерно на уровне 9,5%, ожидания аналитиков и смещены в эту сторону".

Аналитик напомнил, что подобная позиция была ущербной уже в прошлом году, когда доходности по ОФЗ перед октябрьским заседанием были не очень высокими, и рынок полагал, что регулятор повысит ставку всего на 0,25 процентного пункта. "Мы отталкивались от стандартной логики ЦБ: он борется с инфляцией, но не так, чтобы "угробить" экономику, а просто поднять ставку чуть выше уровня инфляции. Мы прогнозировали, что регулятор повысит ставку на 0,75-1 процентный пункт. И он поднял на 0,75 пункта, чем удивил весь рынок", — объяснил Прокудин.

Аналитик добавил, что в марте ЦБ может продолжить повышать ставку, но опять же — понемногу, например, на 0,25 процентного пункта, как делал в сентябре прошлого года.

"Тогда рынок ожидал 0,5 пункта, а регулятор поднял на 0,25, — подчеркнл Прокудин. — Наш ЦБ будет заниматься "тонкой настройкой", потому что примерно сейчас мы проходим инфляционный пик. Просто об этом мы узнаем постфактум, когда это уже произойдет".

РЫНОК МОЖЕТ ПЕРЕВАРИТЬ И БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает предстоящее повышение ключевой ставки ЦБ на 1 пункт адекватным шагом. Однако она полагает, что в базовом сценарии регулятора может быть заложен "коридор" от 1 до 1,5 процентного пункта. Изнанка рынка: чего Запад хочет лишить Россию, грозя санкциями

"Все будет зависеть от событий, потому что новостной фон очень непредсказуемый, — указала она. — При текущем состоянии рынка, когда курс рубля приближается к 75, и фондовые рынки немного легче себя чувствуют, 1 процентный пункт — это все-таки более адекватно. Но если что-то произойет и курс опять уйдет на 78 — может быть и повышение на 1,5 процентного пункта. Потому что сейчас решение на 1 пункт — это абсолютно в ценах ОФЗ. Для рынка ОФЗ вообще уже это, что данность — что ключевая ставка 9,5%".

При этом она отметила, что рынок сейчас может легко "переварить" и очень сильное повышение ставки. "И мне кажется, что Центральный Банк этим может воспользоваться", — добавила эксперт.

Базовым сценарием Орлова считает повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт. "Считаю, что второй по вероятности сценарий, который Центральный Банк может рассматривать, это повышение на 1,25-1,5 пункта. Повышение меньше, чем на 1 процентный пункт, считаю третьим по вероятности", — указала она.

По мнению Орловой, на повышение ставки более чем на 1 процентный пункт могут повлиять различные события: обострение ситуации на границе с Украиной, новый серьезный санкционный законопроект и так далее.

"Это должны быть все-таки какие-то форсмажорные события геополитической или санкционной направленности", — добавила эксперт.