МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Согласно статье 11.17. КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте", посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. Его хотят увеличить до 4 тысяч рублей, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

При этом такой проезд на крышах и подножках становится причиной получения травм и летальных исходов для подростков, которые и практикуют "зацепинг"2. Только в столице за последние два года погибли 22 зацепера, из них 13 несовершеннолетних, говорит эксперт.

"Практикуется такой вид экстремального времяпрепровождения в молодежной среде с целью получения изрядной дозы адреналина, видеозаписи совершенных "подвигов" с целью продвижения в соцсетях и повышения собственной популярности и авторитета. Нередко в зацепинг молодых людей вовлекают организаторы смертельно опасных игр — в этом случае организаторы могут быть лишены свободы на срок до 3 лет", — поясняет юрист.

По словам юриста, на протяжении практически двух десятилетий штраф для зацеперов оставался неизменным – всего сто рублей. Сегодня планируется ввести дополнительный профилактический стимул для экстремалов отказаться от своих противоправных "подвигов" — увеличить штраф в 40 раз – до 4 тыс рублей. Такое предложение Госдума может рассмотреть уже в феврале.

"Остается надеяться, что относительно высокий для подростка размер штрафа, станет сдерживающим фактором в этом опасном для жизни экстремальном способе самопиара. В связи с этим уместно было бы предложить привлекать подростков к административной ответственности по новой редакции ст. 11.17 КоАП РФ, в том числе, и на основании выложенных ими видео о зацепинге в соцсетях. Это может убрать один из стимулов, ради которых подростки совершают эти опасные для жизни правонарушения", — полагает Соловьев.